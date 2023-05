408pk uit een tweelitertje voor nieuwe Mercedes C43 AMG

Door: BV

Eigenlijk rouwen we nog altijd om het verdwijnen van de achtcilinder in de AMG-versies van de C-Klasse. Maar het merk met de Ster zit inmiddels alweer een stadium verder. De nieuwe Mercedes-AMG C 43 4Matic heeft dan wel 408pk, maar dat wordt allemaal uit een viercilinder met bescheiden longvolume geperst. Het model komt er zowel als berline als break (Estate noemt Mercedes dat).

204 pk per liter!

We weten al een tijdje dat de toekomstige sportwagens van het merk cilinders zullen verliezen, maar geen paarden. De "One Man, One Engine"-traditie van Affalterbach wordt gehandhaafd, wat betekent dat er nog steeds maar één monteur verantwoordelijk is voor de volledige assemblage van elke motor.

De nieuwe generatie van de AMG C 43 neemt dus afscheid van de oude 3-liter V6 met dubbele turbo en verwelkomt het M139l-blok (overgenomen van de nieuwe SL 43), dat nu een cilinderkop met vier kleppen en een cilinderinhoud van 2 liter heeft. Dit blok heeft uiteraard een turbo, maar deze keer is dat een elektrisch aangedreven exemplaar (een wereldprimeur voor een productiemotor, volgens de fabrikant), aangedreven door het 48V micro-hybride systeem, dat ook de riemaangedreven start-alternator (RSG) voedt. Het resultaat is 408 pk en 500 Nm koppel, of 204 pk per liter! Dat is 18 pk meer dan de vorige V6 versie.

Het vermogen wordt via een AMG Speedshift-automaat met negen versnellingen naar alle vier de wielen gestuurd. Merk op dat de AMG Performance 4Matic-transmissie een koppelverdeling heeft die voorrang geeft aan de achteras (verdeling 31:69%). Dit resulteert in eersteklas prestaties, met een acceleratietijd naar 100 km/u vanuit stilstand in 4,6 seconden voor de sedan en 4,7 seconden voor de estate. De elektronische snelheidsbegrenzer treedt in werking bij 250 km/u, tenzij je kiest voor het AMG Driver's Package (dat als optie zeker meer dan 2.000 euro kost), waarmee je kan doorstomen tot 265 km/u (en niet 280 of 290 km/u, zoals bij de AMG C 63-versies). Het gemiddelde brandstofverbruik volgens de WLTP-cyclus ligt tussen 8,7 en 9,1l/100 km voor de berline en tussen 8,8 en 9,2 l/100 km voor de estate.

Specifieke onderscheidende kenmerken

De uiterlijke tekenen van kracht, die zelfs klanten van andere, minder krachtige versies met de AMG Line niet kunnen aanstippen zijn de volgende: de typische Panamericana-grille met verchroomde lamellen, sportievere bumpers met grote luchtinlaten, geperforeerde remschijven van 370 mm voor en 320 mm achter en 18-inch wielen (tot 19 en 20 inch in optie). Uit de achterzijde komen vier verchroomde of zwart geanodiseerde uitlaatpijpen tevoorschijn komen.

Dezelfde AMG saus voor het interieur

Net als het exterieur krijgt het interieur het gebruikelijke AMG-sausje voor sport en luxe: sportstoelen met een specifiek design en lederen en microvezel bekleding met rode contrasterende stiksels. Verder is er een met nappaleder bekleed stuurwiel met chromen peddels, rode sfeerverlichting, een met koolstofvezel afgewerkt dashboard en aluminium inzetstukken.

Het MBUX infotainmentsysteem bevat AMG-specifieke designkenmerken en extra functies, waaronder eigen displays in het combi-instrument, op het verticale middenscherm en op de middenconsole, maar ook in het optionele head-up display. Zaken waarop je dynamische elementen als G-krachten kan aflezen.

Voorlopig heeft het merk nog geen prijs bekendgemaakt van de nieuwe Mercedes-AMG C 43, die in principe tegen het einde van het jaar bij de dealers zou moeten arriveren.