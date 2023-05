Vijftig jaar en 10 miljoen Dacia’s

Door: BV

Eind april reed de 10 miljoenste geproduceerde auto van het merk Dacia van de band. Het merk had er iets meer dan 50 jaar voor nodig. De oprichting van de autobouwer gebeurde in 1968.

Exemplaar 10.000.000? Een strategisch gekozen Duster Extreme in een trendy grijze kleur.

Dacia had 17 jaar nodig om zijn eerste miljoen auto’s te bouwen. En dan nog eens 13 jaar om de kaap van 2 miljoen stuks te ronden. In 2014, toen Renault het Roemeense automerk overnam, stond de teller in de buurt van 5 miljoen stuks. En toen ging het plots erg snel. Op 8 jaar tijd kwamen er nog eens 5 miljoen bij. Het succes van de betaalbare auto’s van het bedrijf, waarin de Duster een cruciale rol speelt, is uit die statistiek af te lezen.

De eerste Dacia was eigenlijk ook al een Renault

De eerste Dacia ooit was de 1100 die vanaf augustus ’68 in productie ging, een jaar later gevolgd door de 1300. Auto’s die meteen 35 jaar lang in productie bleven. Het merk drukte ermee z’n stempel op het Roemeense autolandschap. Die auto’s waren toen eigenlijk een al een doorslag van populaire Renaults.

Een succesverhaal

Dat er eind jaren negentig voor een overname dan ook naar Renault werd gekeken, was niet zo verwonderlijk. Dat verwierf de controle in 1999. Het bouwde eerst een simpele Logan die vooral carrière moest maken op ontluikende markten. Niet bij ons, in het Westen. Maar de vraag en aandacht voor het model bleek zo groot dat het Roemeense merk z’n blik al snel verruimde. De Dacia Sandero en Sandero Stepway zijn sinds 2017 Europa’s best verkochte auto (onder particulieren). Sinds hun introductie in 2008 zijn er 2,6 miljoen van gebouwd, naast 1,95 miljoen Logans en 2,1 miljoen Dusters.