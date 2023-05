Deze Flying Spur is de schoonste Bentley ooit

Door: BV

De volgende vijf jaar zal Bentley vijf volledig elektrische modellen introduceren. En tegen 2030 moet het merk helemaal CO2-neutraal (en elektrisch) zijn. De zoveelste fabrikant die de elektrificatie omarmt. Alleen… het bedrijf heeft nog een lange weg te gaan. Deze nieuwe Bentley Flying Spur Hybrid is de meest geëlektrificeerde auto van het merk ooit. En die raakt hooguit 41km ver vooraleer de benzinemotor het over moet nemen. In ons land kan je daar zelfs de fiscus niet meer mee paaien.

Met een zescilinder

De officiële uitstootcijfers zeggen dat de uitstoot beperkt blijft tot 75g/CO2/km. Een record voor het merk. Cijfers die de EU -dat zelf die cyclus bedacht en besloot om stekkerhybrides en elektrische auto een groot voordeel te geven - nu trouwens alweer in vraag stelt. De 18kWh lithium-ion accu helemaal opladen kan in amper 2,5 uur. Dat je die op minder dan 50km weer leegrijdt, suggereert trouwens dat het elektrische verbruik best hoog is. Maar er is ook nog en benzinemotor.

De stekkerhybride krijgt een 2,9l V6 benzinemotor. Voeg er het vermogen van de elektromotor aan toe en je komt uit op 544pk en 750Nm. Goed genoeg voor en 0-100km.u in 4,3 seconden.

Tweede plug-in-hybrid van Bentley

Stekkerhybride nummer twee bij Bentley (de eerste was de Bentayga - zie hier) is meteen te bestellen in Europa en Engeland. Andere wereldmarkten moeten nog wat langer wachten. De configuratiemogelijkheden zijn net zo uitgebreid als die op andere Flying Spurs. Zestig lakkleuren bijvoorbeeld.