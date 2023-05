Nieuwe Mini's alleen nog met automaat want: Rusland

Door: BV

De autosector blijft maar met productieproblemen kampen. Van een snelle oplossing van het tekort aan halfgeleiders (lees hier hoe dat ontstond) is al lang geen sprake meer. En ook de oorlog met Rusland maakt de zaak ingewikkelder. Nogal wat autoscontructeurs - vooral Duitse - kochten hun onderdelen immers goedkoop aan uit Oekraïne.

Productieproblemen bij Mini

BMW in Mini moesten eerder al productielijnen stil leggen. Nu besluit de kleinste van die twee automerken (zowel op vlak van afmetingen als op vlak van volume) om handgeschakelde versnellingsbakken uit het aanbod te halen. Die maatregel moet “de stabiliteit van de productie waarborgen”. Het merk had van alle versies - behalve de Mini Electric - een handbediende versie in het aanbod staan. Daarvan is de productie nu stopgezet. Hoe hetzij het chiptekort, hetzij het conflict tussen Oekraïne en Rusland precies invloed heeft op de beschikbaarheid van handbediende transmissies, is niet bekend.

Vereenvoudigd aanbod brengt meer geld in het laadje

Een woordvoerder van het merk verklaarde dat “het vereenvoudigde productaanbod en de duur ervan wereldwijd verschilt per markt”. En ook dat de maatregel in elk geval tijdelijk is. Mini’s met een automatische versnellingsbak zijn vanzelfsprekend duurder dan handgeschakelde exemplaren.