Aantal nieuwe auto’s op historisch dieptepunt

Door: BV

In april werden in ons land 28.402 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat cijfer is nog eens bijna een kwart lager in vergelijking met vorig jaar. Min 23,6 procent om precies te zijn. Op coronajaar 2020 na - toen lockdownmaatregelen van kracht waren - is het het laagste cijfer in zeker twintig jaar.

Alle categorieën verliezen

De gecumuleerde jaarcijfers zijn niet veel minder rooskleurig. Dat aantal staat na vier maanden op 131.548 exemplaren. Dat is ook bijna 16 procent minder dan een jaar geleden.

Het is niet alleen de personenwagenmarkt die rode cijfers laat optekenen. Ook de markt voor de lichte bedrijfsvoertuigen daalt. In april met 32,5 procent. De markt van de motorfietsen daalde met 18,7 procent. En ook bij de vrachtwagens zijn de verliezen zwaar.

Hoe zit het met de opmars van elektrische auto’s?

Vakorganisatie Febiac wijst nog steeds naar het wereldwijde tekort aan halfgeleiders en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het zegt wel dat “de marktpenetratie van geëlektrificeerde auto’s blijft toenemen ten opzichte van 2021”. Een bewering die niet gewogen kan worden. Het ontbeert de autosector niet aan bestellingen, maar aan het vermogen om auto’s te leveren. De autosector geeft daarom prioriteit aan voertuigen met een hoge prijs en (winst)marge. Niet zelden zijn die geëlektrificeerd. Daardoor kan een vertekend beeld ontstaan.