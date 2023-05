Wat is het verhaal achter de bizarre Mercedes Will.i.AMG

Door: BV

Dit weekend staat een unieke Mercedes te pronken, ergens in de buurt van het Formule 1-circuit van Miami. Veel show daar in Florida, en dan kon dit er nog wel bij. Hoewel… de bizar gelijnde Mercedes oogst verwonderde reacties en ook een hele hoop kritiek.

West Coast Customs maakt wansmaak

Het is popster Will.i.am, de 47-jarige frontman van The Black Eyed Peas die eigenlijk William Adams heet, die achter de de samenwerking zit. Hij kreeg van Mercedes een AMG GT 4-Door Coupé (dat model kan je hier bekijken), als basis voor een unieke creatie. Daarvoor werd een samenwerking aangegaan met West Coast Customs. Wereldberoemd van Pimp My Ride (op MTV), maar verre van onbesproken. In normale omstandigheden halen automerken hun neus op voor dat soort van bedrijven, maar als er een popster tussen zit, kan het blijkbaar wel. Mercedes verspreidde zelf een persbericht waarin het resultaat werd opgehemeld, maar het grote publiek lijkt minder overtuigd. West Coast Customs verving de vier deuren door twee grote naar achteren openzwaaiende vleugeldeuren en gaf de auto een opvallend hoekige snuit die wat aan de Mercedes G-Klasse doet denken. ‘Wansmaak’, lees je vooral op social media.

Voor het goede doel

De typische Mercedes-ster is op de meeste plaatsen op de auto vervangen door een logo van een beer. En daarmee zijn we bij de echte reden voor de Will.i.AMG beland. De auto moet immers vooral aandacht vragen voor kansarme jongeren in de Verenigde Staten, een doel waarvoor Will.i.am zich met een eigen organisatie inzet en waarvan die beer het symbool is.

Hoe die i.am/angel stichting zelf wel vaart bij de creatie van de auto, is meteen minder duidelijk. Het doel van de auto is niet helemaal duidelijk. Wellicht wordt hij geveild ten bate van de organisatie. Er is ook een zesdelige documentairereeks over het project gemaakt. Die zal debuteren op het filmfestival van Cannes. Waar die daarna te zien zal zijn, schijnt ook nog niemand te weten.