Kilometertellerfraude in 2021: occasie gemiddeld 50.000km teruggedraaid

Door: BV

Niet alle landen hebben een (zo goed als) waterdicht systeem dat fraude met de kilometerstand van auto’s opspoort. België heeft dat wel in de vorm van de verplichte Car-Pass. Die vzw houdt de kilometerstand van auto’s zo nauwkeurig mogelijk bij, onder meer via erkende verdelers die bij elke interventie verplicht zijn om kilometerstanden te communiceren.

“Gemiddeld verminderde de tellerstand van Belgische voertuigen bij fraude met bijna 52.000 kilometers”, communiceert de organisatie. En ook: “Bij buitenlandse voertuigen was dat 75.000 km “. Toch blijk uit de cijfers dat fraude inmiddels erg zeldzaam is. De 906 binnenlandse fraudegevallen vertegenwoordigen amper 0,13% van het totale aantal transacties. Bij auto’s die uit het buitenland worden geïmporteerd is de kans al wat groter. Dat waren 605 gevallen, of 1,2% van het totaal. Een Renault Kangoo van 2012 voert de tabel met de top 10 aan. Die auto werd bijna een half miljoen kilometers teruggedraaid. Tegelijk zou je uit de lijst kunnen afleiden dat vooral Mercedessen populair zijn. Zes auto’s uit die top tien zijn van die fabrikant.

Big Brother kijkt mee

Sinds 1 januari 2020 zijn de constructeurs ook verplicht om vier maal per jaar een tellerstand van hun geconnecteerde voertuigen aan Car-Pass mee te delen. Dat moet voor een regelmatige en frequente instroom aan data zorgen, waardoor het terugdraaien van de teller nog moeilijker zal zijn. Bezitter zijn zich doorgaans niet bewust van het feit dat die details gedeeld worden met een plaatselijke vzw.