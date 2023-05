Volvo XC40 slaat soms op hol, wil soms helemaal niet vooruit

Door: BV

Er schort wat met de Volvo XC40. Modellen die gebouwd zijn tussen 8 september 2020 en 13 augustus 2021, hebben een defect deel van de kabelboom.

Verstoorde signalen kunnen voor ongewilde acceleratie zorgen

Daar kan water binnendringen en dat kan de elektronische regeleenheid van het gaspedaal bereiken. De corrosie die dat veroorzaakt kan de signalen van het gaspedaal verstoren. Dat kan een hoop ongewenste effecten hebben. Het kan ervoor zorgen dat de auto niet wil starten, of nauwelijks vooruit gaat. Maar het kan er ook voor zorgen dat de auto versnelt zonder dat de bestuurder het wil. Volvo waarschuwt daarvoor en zegt toch dat het de ‘getroffen voertuigen een ingebouwde veiligheidsfunctie hebben die bij het ontvangen van defecte signalen de acceleratie vermindert en ervoor zorgt dat het voertuig nog steeds bestuurbaar is’.

Terugroepactie

Volvo werd zich naar eigen zeggen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bewust van problemen, toen verschillende klanten klaagden over het gedrag van het gaspedaal. De getroffen auto’s worden vanzelfsprekend door Volvo gecontroleerd en hersteld. Eigenaars worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Het is niet de eerste keer dat de XC40 voorwerp is van een terugroepactie. In 2020 moest Volvo al eens meer dan 700.000 auto's van verschillende modellijnen terugroepen omwille van problemen met de remmen. Ook de compacte SUV zat daarbij.