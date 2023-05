De nieuwe Range Rover Sport: diesel, benzine, plug-in en straks ook helemaal elektrisch

Door: BV

Nu de nieuwe Range Rover in de catalogus staat, is het tijd dat ook de nieuwe Range Rover Sport z’n generatiewissel ondergaat. Sinds 2005 is de sportieve afgeleide een vaste waarde in het aanbod van het merk. Dat is ditmaal niet anders.

Zoals de regel is, wordt de derde generatie van het model weer wat groter dan z’n voorganger. Al groeide hij niet in elke richting. In de breedte geeft hij zelfs 3cm prijs (2,04m), wat je in het interieur eigenlijk niet hoeft te merken. De wielbasis die 7cm toeneemt (2,99m), schept wel meer ruimte voor passagiers op de achterbank en omdat ook de totale lengte 10cm in de plus gaat (4,94m), wordt ook het koffervolume wat groter dan voorheen (minstens 647l).

Minstens 95.000 euro voor nieuwe Ranger Rover Sport

Een nieuw exemplaar kost je in ons land al meteen 95.000 euro. Daarvoor krijg een drieliter grote zescilinder diesel met 250pk die ook nog eens een automatische transmissie van ZF en slimme vierwielaandrijving omvat. Diezelfde motor bestaat ook met 300 en 350pk. De benzines hebben een gelijkaardige inhoud en krijgen hulp van een elektromotor (mild hybrid). Goed voor 360 of 400pk. Weer een trapje hoger op de vermogensladder ontdek je de stekkerhybrides waarvan Land Rover belooft dat ze je louter op stroom al 100km ver brengen. Daar danken ze hun lage officiële cijfers van 1,3l/100km en CO2-afgifte van 28g/km aan. Ze wekken 440 of zelfs 510pk op. En zelfs dat is nog altijd niet de top van het aanbod. Daar staat immers nog altijd een achtcilinder. Land Rover’s eigen 5-liter V8 (een oude evolutie) met compressor is verdwenen. In plaats daarvan zit nu een 4,4l V8 biturbo van BMW-origine. Downsizing. Goed voor 530pk en een acceleratietijd naar 100 van 4,5 seconden. Sportwagenprestaties aan de top van het gamma, al moet gezegd dat ook de instappers niet traag zijn. Die nemen 8 tellen de tijd om naar 100km/u te accelereren.

Ondanks een intensief gebruik van aluminium blijft de Range Rover Sport zwaar. Geen enkel exemplaar weegt minder dan 2,3 ton. Benieuwd wat de elektrische versie - aangekondigd voor 2024 - straks op de weegschaal zal zetten.

Wat je er allemaal mee kan

Om al die massa in bedwang te houden en weggedrag te rijmen aan enerzijds comfort en anderzijds terreinprestaties, mag je rekenen op een hele reeks snufjes. Nieuw zijn een luchtophanging met instelbare hardheid (naast gestuurde dempers), actieve antirolstangen die tot 1.400Nm tegendruk geven, een systeem dat per wiel de trekkracht stuurt enzomeer. En natuurlijk leest ook deze Range Rover het terrein om je met allerlei hulpprogramma’s over schier onmogelijke hindernissen te helpen. Niemand doet dat ermee, maar het kàn.

Al wat praktischer is het sleepvermogen. 3,5 ton op nagenoeg alle versies. Alleen de stekkerhybrides geven 500kg prijs.

Zowel aan de binnen als aan de buitenkant etaleert de Sport van de derde generatie een evolutionair design. Z’n aanblik is nu nog meer die van één massieve blok. Onder meer te wijten aan zijdelingse beglazing die nog vlakker werd ingewerkt, hoge schouderlijnen en deurgrepen die verzinken. Helpt ook aerodynamica een beetje. Aan de binnenkant blijft de hoge middentunnel en vind je al snel drie schermen. Vijf als je ook de achterbank uitrust. Wie liever geen leder wil, kan kiezen voor een milieuvriendelijk alternatief. Dat is 30% lichter (niet dat het wat uitmaakt op het gewicht van deze kolos) en 75% CO2-vriendelijker.

De nieuwe Range Rover Sport is meteen bestelbaar.