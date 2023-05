Elektrische Ford E-Transit Custom voorgesteld

Door: BV

Ook bedrijfswagens elektrificeren. Ford stelt van de Transit Custom (zowat de middenmoter in de volledige Transit-reeks) een E-versie voor. Die gaat halverwege 2023 in productie in Turkije en hoort 'voor eind 2024' op de markt te komen. Het duurt dus nog wel even voor hij in de catalogus staat. En dat is maar goed ook, want veel heeft Ford er eigenlijk niet over te vertellen.

Weinig relevante informatie

Eigenlijk komt het bedrijf met relevante informatie niet verder dan het opgegeven rijbereik. Tot 380 kilometer volgens de optimistische WLTP-cyclus. Dat is vanzelfsprekend in onbeladen toestand. Er komen DC-oplaadmogelijkheden maar hoe lang het duurt eer de batterij van onbekende grootte opgeladen is, is nog niet geweten. De persinformatie die het bedrijf uitstuurde maakt gewag van een “volledig sleepvermogen”, maar - je raadt het - geeft geen verdere details.

Wat de bestelwagen van A naar B moet kunnen sleuren, geeft Ford wel prijs. De Transit moet immers een “de nieuwe norm te worden in het Europese segment van bestelwagens met een laadvermogen van een ton”.

Met stopcontact

Wat weten we nog? Wel, dat hij blauw is en op donker getinte velgen rust. Dat de laadpoort vooraan zit en dat boven z’n opvallende grille een LED-lichtbalk zit die beide koplampunits met elkaar verbindt. Hij krijgt ook een functie waarbij je elektrische apparaten (zoals powertools) op de batterij van de auto kan laten werken.