Nog nooit zoveel snelheidsboetes in ons land (en het wordt nog erger)

Door: RVDB

Nooit eerder werden in België zoveel automobilisten bestraft voor te snel rijden als in de eerste helft van 2021. Betekent dat ook dat we met z’n allen onvoorzichtiger rijden en meer overtredingen begaan? De oorzaak moet wellicht elders gezocht worden.

Mobiliteitsorganisatie Touring onderzocht de cijfers van de snelheidsovertredingen en ziet een opvallende stijging. In de eerste helft van de 2021 – de recentste cijfers die vandaag beschikbaar zijn – werden 2.331.449 boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Dat betekent 12.810 boetes per dag, een nieuw record. “Zelfs tijdens het coronajaar 2020 met de lockdowns, de sluiting van de horeca en het vele thuiswerk werd een recordaantal boetes uitgeschreven over het hele jaar (4.060.468). Op vijf jaar tijd is het aantal gestegen met 23 procent”, stelt Touring.

Vooral kleine overtredingen

Wil dat ook zeggen dat automobilisten effectief meer overtredingen begaan? Niet noodzakelijk. De bijkomende trajectcontroles spelen hierin een belangrijke rol. Bij de meeste boetes gaat het om kleine snelheidsovertredingen. Het grootste aantal overtredingen (2.261.449 in 2020) bevindt zich in de klasse van 0 tot 10 km/u te snel, gevolgd door 11 tot 20 km/u boven de limiet (1.325.023). Touring vindt het verontrustend dat het aantal snelheidsovertredingen van meer dan 40 km/u in 2020 toenam tot 35.052. “Dat de stijging zich voortzette tijdens het coronajaar 2020 toont aan dat velen de rustige wegen als een uitnodiging zagen om sneller te rijden.”

Geen pestmaatregel

“ op steeds meer wegen merkwaardige snelheidsbeperkingen ”

Touring pleit voor logische en geloofwaardige snelheidslimieten. “De snelheidslimiet is vaak niet aangepast aan de functie en het beeld van de weg. Dat is noodzakelijk om respect af te dwingen voor de maatregel en om te vermijden dat er veel overtredingen worden begaan. Een bestuurder moet het gevoel hebben dat de toegelaten snelheidslimiet geen pestmaatregel is. Dan krijgt men vanzelf een draagvlak en meer onderlinge sociale controle. Zo niet riskeert men frustratie te kweken en dan gaan bestuurders zich ook niet aan de limiet houden waar die wel terecht laag wordt gehouden, zoals in de buurt van scholen”, klinkt het.

Het wordt nog erger

2020 en 2021 waren dus teleurstellend qua snelheidsboetes. Verbetering hoef je niet meteen te verwachten. Integendeel. Het huidige beleid van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters en federaal justitieminister Vincent Van Quickenborne (allebei Open Vld) lijkt er sterk op gericht om zo veel mogelijk automobilisten te betrappen. Zo komen er nog veel trajectcontroles bij en worden borden die trajectcontroles aankondigen op gewestwegen weggehaald, waardoor automobilisten sneller zullen vergeten om zich in die zones aan het maximum te houden. Van Quickenborne wil komaf maken met de tolerantiemarges voor snelheidsovertredingen. En zoals je ongetwijfeld al gemerkt hebt, worden op steeds meer wegen merkwaardige snelheidsbeperkingen opgelegd die de geloofwaardigheid van het verkeersbeleid niet ten goede komen.