Renault neemt de benen in Rusland

Door: BV

Renault verkoopt de 68% die het bezit van de Lada-matrix AvtoVAZ. En ook de fabriek in Moskou. De overnemer wordt, in één of andere vorm, de Russische staat. Het merk met de ruit ziet daardoor 2,2 miljard euro door z’n neus geboord worden, al kan het merk z’n eigendommen in theorie ook weer terugkopen voor een symbolische roebel, de komende zes jaar. De oorzaak zijn de economische sancties tegen Rusland omwille van de oorlog in Oekraïne en de reactie van Rusland daarop.

Het Franse merk trekt zich daarmee dus helemaal terug van de Russische markt, in navolging van andere grote bedrijven als Coca Cola en McDonalds

Rusland wil Moskvitch terug tot leven wekken



De burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin, kondigde van zijn kant aan dat de nu voormalige Renault-fabriek elektrische auto's zal produceren met de naam Moskvitch, een merk dat in 2010 verdween en eigenlijk al jaren eerder - in 2006 - failliet ging. “We kunnen niet toestaan dat duizenden arbeiders werkloos blijven”, zei Sobyanin op zijn persoonlijke blog. Het gaat trouwens veeleer over ideeën en niet over concrete plannen.

Om hun eigen elektrische auto's te ontwikkelen en te produceren zonder Renault-technologie, zal de stad Moskou hulp krijgen van Kamaz, de beroemde vrachtwagenfabrikant, die de facto haar belangrijkste technologische partner zal worden.

Renault zal de operaties in Rusland moeten wegboeken, maar - zoals dat tegenwoordig gaat - zou zelfs dat geen invloed mogen hebben op de geprojecteerde winstcijfers.