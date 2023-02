Ford en Volvo willen verbod op auto’s met verbrandingsmotor

Door: BV

28 bedrijven roepen Europa op om auto’s met een verbrandingsmotor te verbieden tegen ten laatste 2035. Hoewel dit uiteraard een grote uitdaging vormt voor de autosector, zijn er ook autoconstructeurs die het initiatief steunen: Ford en Volvo.

Over het Europese verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2035 vloeide al veel inkt. De kans is zeer groot dat het er komt, maar vandaag is de zaak nog niet beklonken. In de milieucommissie van het Europees parlement werd het plan van de Europese Commissie goedgekeurd. Het moet nog in de plenaire vergadering goedgekeurd worden en daarna omgezet worden in lokale wetgeving in alle lidstaten.

Veel verbeteringen nodig

Een hele groep bedrijven vond het nodig om de parlementsleden nog even te ‘motiveren’ voor ze in juni een definitief standpunt innemen. Ze roepen op om geen auto’s of bestelwagens met verbrandingsmotor – inclusief alle hybrides – meer te verkopen tegen ten laatste 2035. Die deadline voor voertuigen met fossiele brandstoffen zou nodig zijn om te garanderen dat de laatste exemplaren tegen 2050 van de weg zijn in Europa.

Maar er zijn nog meer wensen. “Om succesvol te zijn, is een heel pakket van maatregelen noodzakelijk”, klinkt het in de oproep. “Vooral steun voor een snellere en betere uitrol van publieke en private laadinfrastructuur met een Europees recht om in te pluggen en ambitieuze doelstellingen voor publiek laden, een framework voor de transitie van werknemers in de autosector en de betrokken bedrijven, slimme belastingvoordelen voor bedrijven en particulieren en gerichte investeringen in groene toeleveringsketens.” Een lange opsomming waaruit blijkt dat Europa meer zal moeten doen dan louter bepaalde auto’s verbieden.

Ecologisch imago

Onder de ‘EV-fans’ bevinden zich Ford en Volvo Cars. Voor beide merken lijkt deze oproep in de eerste plaats een PR-stunt om hun ecologisch imago te versterken, want ze besloten zelf al om puur elektrisch te gaan. Al vijftien autoconstructeurs hebben trouwens aangekondigd alleen nog elektrische auto’s te verkopen in Europa in het volgende decennium.

“We willen alle Fords uitstootvrij maken tegen 2035. Om dit bereiken moeten de Europese beleidmakers ook verplichte nationale doelen opleggen voor de elektrische laadinfrastructuur die overeenstemmen met de groeiende vraag naar elektrische auto’s”, zegt Stuart Rowley, voorzitter van Ford of Europe. Bij Volvo rijden alle modellen tegen 2030 elektrisch.

Alle ondertekenaars

Voor de volledigheid vind je hier nog het lijstje van alle organisaties die de oproep ondertekenden: Allego, An Post, Arrival, AVERE, Ball, ChargePoint, Currys, Danfoss, EDP, EVBox, FastNed, Ford, Greenway, Grundfos, Iberdrola, LeasePlan, Li-Cycle, Novo Nordisk, Sanofi, SAP Labs, Solar Group, Tesco, Uber, Unilever, Vattenfall, Volvo Cars, Vulcan en Zurich.