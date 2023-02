Tweede hyperexclusieve Rolls-Royce Boat Tail is helemaal anders dan de eerste

Door: BV

Precies een jaar geleden stelde Rolls-Royce de duurste (nieuwe) auto ter wereld voor. Eenvoudigweg ‘Boat Tail’ genaamd. Niemand bij het Britse merk dat het exacte prijskaartje verklapt trouwens. Daar zijn ze te discreet voor. Maar als het tussen 20 en 25 miljoen schommelt, dan doet het er ook niet meer echt toe.

Helemaal met de hand gebouwd

Met de Boat Tail, die helemaal door de vaklui van het merk met de hand wordt vervaardigd, knipoogt Rolls-Royce flink naar trendy automodellen uit de jaren twintig van vorige eeuw. Toen was het namelijk in dat je auto eruit zag als een achteruit rijdende boot.

De tweede uitvoering van dit ultragelimiteerde model (er worden er uiteindelijk drie gemaakt) debuteert dit weekend op het Concorso D’Eleganza Villa D’Este aan het Italiaanse Comomeer. Het model is in wezen helemaal identiek aan het eerste exemplaar. Gekende 6,75l grote V8 onder de kap. Verwijderbaar dak. Openklappende achterpanelen waarachter een bar verstopt zit. Maar de kleur is helemaal anders.

De binnenkant van een oesterschelp

De eerste Boat Tail was blauw. De (onbekende) eigenaar van dit exemplaar heeft echter iets met schelpen. Hij koos er vier uit z’n collectie die dienden ter inspiratie. De verschillende lakkleuren, roos goud en de inleg in ‘mother of pearl’ (voor onder meer de tellers en het horloge midden in het dashboard) zijn er allemaal het gevolg van. Rolls-Royce zelf omschrijft de lakkleur als een schitterende mengeling van oester en zachtroze. Het houtfineer werd ook aangepast. Het eerste exemplaar gebruikte Caleidolegno, maar hier is gekozen voor mat afgewerkt walnoot. Dat zal na verloop van tijd een kleur krijgen die dichter aansluit bij de congactinten van de motorkap.