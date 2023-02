Bij Tesla moet je nu bijbetalen voor een laadkabel

Door: BV

Tesla beheert z’n productportfolio een beetje zoals ook technologiereuzen dat doen. Zoals de Apples en Samsungs van deze wereld. Bedrijven die niet altijd veel scrupules blijken te hebben. Zo zullen klanten van recente smartphones ondanks fors gepeperde prijskaartjes al hebben kunnen constateren dat je er tegenwoordig vaak niet eens nog een stekker bij krijgt. Apple en Samsung hebben er een (flauw) excuus voor klaar: het is beter voor het milieu. En alsof Tesla er inspiratie door kreeg: je krijgt nu ook geen laadkabel meer bij je nieuwe Tesla.

Betaal minder om meer te betalen

Musk hemzelve tweette over de controversiële beslissing het feit dat “maar weinig klanten die kabel regelmatig gebruiken en dat het daarom verspilling leek”. Hij voegde er ook nog aan toe dat een kabel uit de optielijst plukken voortaan goedkoper was. De prijs gaat er van zo’n 400 euro omlaag naar de helft. Maar omdat de prijs van nieuwe auto’s niet naar beneden wordt bijgesteld, is een klant die toch zo’n kabel wil, dus nog steeds zo’n 200 euro meer kwijt.

Wegbespaard

De meeste klanten laten thuis een oplaadpunt installeren (nog zo’n typische kost voor EV-rijders) en tappen onderweg stroom bij een Tesla-laadpunt. Toch zullen er misschien wel klanten zijn die de zekerheid die werd geboden door de aanwezigheid van een oplaadkabel die je in een gewoon stopcontact kan steken, zullen missen. Misschien volgt de laadkabel dezelfde weg als het reservewiel. Dat is ook wegbespaard. Voor de technologische revolutie was je een kwartiertje na pech met een lekke band weer de weg op. Tegenwoordig kan je uren wachten op een takelwagen.