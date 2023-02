De monovolume is dood, lang leve de Renault Scenic

Door: BV

Monovolumes sneuvelen bij de vleet. Ooit waren ze waanzinnig populair, maar inmiddels is de niche te klein geworden voor de meeste automerken. Zelf Renault, dat met de Scenic één van de pioniers was is het segment van de middenklasse MPV’s, stopt er binnenkort mee. Nu bestaat de Scénic nog in een variant met vijf of zeven (Grand Scenic) plaatsen.

SUV-honger van Europa

De naam blijft wel behouden, maar met de opvolger wil het merk de niet aflatende SUV-honger van het Europese publiek stillen. Een concept werd daar nu van voorgesteld. Die zou, voor wat de koetswerkstyling betreft, voor 95 procent identiek moeten zijn aan de definitieve productieversie. Het interieur, dat hier vooral opvalt door z’n yoke-vormige stuur en clusters kleine displays, zal wellicht nog grondiger onder handen genomen worden.

Een monovolume kan eigenlijk niet meer

Ingenieurs konden bij monovolumes de lengte van een normale auto handhaven en toch ruimte voor tot zeven inzittenden vinden. Dat deden ze door te profiteren van de hoogte. Passagiers zaten meer rechtop en namen in de lengte minder plaats in. Maar dat is voor toekomstige modellen eigenlijk geen echte mogelijkheid meer. De accu vreet immers ruimte die autobouwers met name onder de vloer gaan zoeken.

Misschien ook waterstof?

Over accu’s gesproken: die is hier 40kWh groot want de Scenic Vision heeft vanzelfsprekend elektrische aandrijving. Er is echter ook nog een motor aanwezig. Die loopt op waterstof. Voor het geval de 40kWh, die toch enkele honderden kilometers autonomie zou moeten garanderen, niet voldoende is. Op die waterstofoptie hoef je in de praktijk trouwens niet te wachten, want voor 2032 is die volgens Renault zelf niet klaar. En niemand die er gezegd wil hebben dat het ooit beschikbaar wordt voor moderne auto’s.

Achteruitgang

Tenslotte ook nog dit: de aanstormende nieuwe Scenic levert niet alleen twee zitplaatsen in (in het geval van de Grand Scenic), maar ook z’n flexibiliteit. Zetels thuis laten leverde je bij een monovolume geheid een waanzinnig grote laadruimte op. Maar het mechanisme om dat mogelijk te maken is volgens Renault te zwaar voor nieuwe auto’s. En toch… weegt de Scenic Vision een pak meer dan het gelijknamige model dat nu in de catalogus staat, moduleerbaarheid incluis.