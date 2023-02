Verkoopsverbod voor Ford

Door: BV

Dat autofabrikanten niet altijd de meest ethische ondernemingen zijn, is bekend. Ze nemen vaak een loopje met hun verplichtingen en niet louter ten aanzien van de consument. In Duitsland riskeert Ford nu een verkoopsverbod omdat het in z’n auto’s chips gebruikt waarvoor het geen licentierechten betaalt. Een rechter in München sprak de verkoopsban uit, maar Ford kan nog wel in beroep gaan.

Auto’s bij dealers moeten misschien vernietigd worden

Acht eigenaren van octrooien dienden in Duitsland klacht in. Het gaat vooral over inbreuken op licenties op vlak van mobiele communicatie. Het Japanse IP Bridge, kreeg gelijk. Daardoor mag Ford er niet alleen geen auto’s meer verkopen. Volgens het Duitse weekblad Wirtschaftswoche riskeert het zelfs alle auto’s die bij dealers staan te moeten vernietigen.

Steeds meer chips en elektronica in nieuwe auto’s

Bij bijna alle automerken is er een stijgt het gebruik van chips en communicatietechnologie fors. Er ligt steeds meer nadruk op elektronische functies en communicatietechnologie. Maar autobedrijven proberen vaak het onderste uit de kan en vergoeden daarbij niet altijd de rechtmatige eigenaar van de technologie.

De praktijk is ook voor de klant niet helemaal zonder risico. In het (voorlopig hypothetische geval) dat de autobouwer verplicht dienstverlening moet stopzetten, is niet ondenkbaar dat sommige functies in de auto’s eveneens niet meer beschikbaar zijn. Geconnecteerde diensten lijken daar op het eerste gezicht het meest gevoelig voor te zijn.

Ford verkocht 126.400 auto’s in Duitsland

De ster van Ford is in Europa al lang tijd tanende. In ons land moet het merk al knokken voor een positie in de Top 10. In Duitsland was het afgelopen jaar nummer zeven en verkocht het bijna 127.000 auto’s.