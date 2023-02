Dit is de Aston Martin DB5 van James Bond Sean Connery zelf

Door: BV

De Britse superspion James Bond reed doorheen de jaren met een hoop verschillende auto’s. Keuzes die niet altijd even voor de hand lagen trouwens. Denk maar aan een Citroën 2pk (For Your Eyes Only, 1981) of een Renault 11 Turbo (A view to a kill, 1984). Of de eerder zielige BMW Z3 (Goldeneye, 1991) waarmee BMW zich een beetje imago probeerde te kopen. Maar de Aston Martin DB5 die voor het eerst opdook in Goldfinger (1964) is van een heel andere categorie. Hij wordt vereenzelvigd met James Bond. Zo zeer zelfs dat hij in recente films weer wordt opgevoerd. Aston Martin bouwt tegenwoordig zelf reproducties van de DB5 van Bond. Gadgets incluis. Maar je mag er helaas niet mee op de openbare weg.

Niet de enige echte, maar wel van de enige echte...

Deze DB5 heeft geen gadgets, maar je mag er wel de baan mee op. En nog beter: hij was van James Bond. Sean Connery kocht de auto immers. Hij was toen al lang niet meer nieuw, maar hij werd wel opgefrist in opdracht van de acteur en presenteert nog steeds mooi. Het model heeft een 4-liter zescilinder lijnmotor die 282pk en 379Nm opwekt en een handbediende vijfversnellingsbak.

De auto is nog steeds in het bezit van de familie Connery, maar gaat binnenkort onder de hamer. De waarde wordt geschat op 1,3 tot 1,7 miljoen euro. Een ‘aanzienlijk deel’ van de opbrengst zal worden geschonken aan het Sean Connery Philantropy Fund dat aantal verschillende goede doelen steunt en door de in oktober 2020 overleden acteur nog bij leven werd opgericht.