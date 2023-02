Nieuwe cijfers: rotondes niet veiliger, maar gevaarlijker

Door: BV

De afgelopen decennia kende ons land een explosie van het aantal rotondes. Net als heel wat andere Europese landen overigens. Ze worden vaak aangelegd omdat ze de snelheid van het verkeer temperen en omdat ze veiliger zouden zijn. De overheidsdrang om er zo snel mogelijk zo veel mogelijk te installeren, resulteert in een grote variëteit aan ronde punten. Sommigen zien er zelfs alleen maar uit als een rond punt, maar zijn het niet. Er zijn er met meerdere rijstroken en er zijn er zelfs waarop verkeerslichten staan.

Analyse in Nederland toont grote onveiligheid van rotondes in bebouwde kom

Het veiligheidsaspect van rotondes, met name voor fietsers, wordt door recente cijfers van het Nederlandse verkeersbureau Via echter onderuit gehaald. Het onderzocht de fietsveiligheid van alle 575.000 kruispunten in Nederland en concludeerde dat het verkeer vooral voor fietsers onveiliger is geworden.

De rotonde in de bebouwde kom is uitgesproken onveilig volgens de gegevens van Via. De 5585 rotondes maken er slechts 0,6 procent van de kruispunten uit, maar zijn verantwoordelijke voor zo maar eventjes 12 procent van alle fietsongelukken.

Erik Donkers, verkeersexpert van Via, wijdt de toegenomen onveiligheid op rotondes aanhet veranderde verkeer. De e-bike wordt met de vinger gewezen, maar ook het groter wordende aandeel bak- en racefietsen. Bovendien “maken de verschillende soorten rotondes het voor automobilisten lastiger om op fietsers te anticiperen”, verduidelijkt de man in het AD.

Ook in ons land verloopt de evolutie van de statistieken met verkeersslachtoffers niet zoals gepland. Vooral de automobilist is kop van jut. Lagere snelheidsbeperkingen met steeds meer controles en almaar lagere toleranties. Naar de infrastructuur wordt eigenlijk nooit gekeken. Nederland lijkt inmiddels klaar voor een herevaluatie van haar richtlijnen.