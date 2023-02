Ford moet miljoenen betalen aan slachtoffer onveilige Mustang

Door: BV

Ford moet de nabestaanden van een 19-jarige Amerikaanse die in 2016 verongelukte in haar Mustang 7 miljoen dollar betalen. De rechtbank oordeelde dat de auto onredelijk slecht ontworpen was. De fabrikant lijkt weinig andere mogelijkheden te hebben dan in beroep te gaan, anders riskeert het veel meer van dit soort claims.

Ford voor 99% in fout voor brandende Mustang

De 19-jarige Breanna Bumgarner werd in 2016 aangereden door een Toyota pick-up. Haar Mustang was toen amper 2 jaar oud. Het was een flinke klap, want de snelheid van de Toyota uit 1989 werd geschat op zo’n 100km/u. Door de aanrijding klemde de deur van de Ford Mustang en ontstond er brand. Daaraan kon de Amerikaanse niet ontsnappen.

Een jury oordeelde na een lange procedure nu dat de fout voor de fatale afloop van het ongeluk voor 99% bij Ford ligt. Die stelt dat Ford niet de redelijke voorzieningen trof of het lekken van vloeistoffen (de concrete oorzaak van de brand) in geval van een ongeluk te voorkomen. Eén procent van de verantwoordelijkheid werd bij de bestuurder van de Toyota gelegd.

De verdediging van Ford voerde aan dat de pickup de deur van de Mustang onder een hoek raakte en dat er niet één ingenieur, dokter of ambulancemedewerker te vinden was die het niet normaal vond dat de deur in die omstandigheden vast komt te zitten.

Vervelend precedent voor Ford

De jury kende 2 miljoen toe voor het ‘bewuste pijn en lijden’ van Breanna en 5 miljoen voor de familie. Ford bekijkt wat haar opties zijn, maar het lijkt voor de hand te liggen dat het een alternatieve oplossing zal zoeken, waaronder het schikken buiten de rechtzaal. Dan zit het merk niet vast aan het precedent.

Ford heeft op vlak van verantwoord ondernemen geen al te beste reputatie in Amerika, wat mogelijks op de uitkomst van de rechtszaak heeft gewogen. In een lijst met de tien dodelijkste productiefouten uit de geschiedenis (zie hier), hebben er maar liefst 5 rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op de fabrikant met het Blauwe Ovaal.