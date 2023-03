Maserati MC20 Cielo is hemels

Door: BV

Maserati heeft van z’n MC20 - de supercar met vlinderdeuren - een dakloze versie onthuld. Die heet MC20 Cielo, wat ‘hemel’ betekent in het Italiaans. Een toepasselijke naam dus voor een spider.

Wat trager, maar wel onder open hemel

Neen, open sportwagens zijn nog altijd even onzinnig dan voorheen. Een gesloten variant is aerodynamisch efficiënter en weegt minder. En de MC20 kan die trend niet doorbreken. De wegklapbare dakconstructie maakt ‘m 65kg zwaarder dan z’n gesloten tegenhanger. De Cielo weegt 1540kg, en met dezelfde motor als de MC20 - nog steeds een gekke 630pk en 730Nm sterk - maakt het toch een beetje verschil uit. De acceleratietijd gaat van 2,9 naar precies 3 seconden, de topsnelheid bedraagt nu ‘meer dan 320km/u’ (in plaats van ‘meer dan 325km/u’) en de acceleratietijd naar 200km/u is met vier tienden toegenomen naar 9,2 tellen.

Even weinig koffer

Dat dakpaneel, geleverd door Webasto, kent wel een kunstje. Het is gemaakt van glas en het laat zich elektronisch dimmen van doorzichtig tot helemaal zwart. Eerdere versies van dat paneel waren nog niet 100% te verduisteren. En ja, het klapt ook weg. In een seconde of 12 tuimelt het helemaal automatisch onder een afdekking. De kofferruimte blijft trouwens identiek, maar die was al piepklein: 50l in de neus en 100l achteraan.

Naar verwachting wordt de Maserati MC20 mét Cielo zo’n 15.000 euro duurder dan de versie zonder.