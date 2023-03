Extra, extra lang: Land Rover Defender 130

Door: BV

Land Rover heeft zoals verwacht de derde koetswerkvariant van de Defender voorgesteld. Na de 90 en 110, heet die 130. Een verwijzing naar de historische benamingen van het model waarbij het cijfer telkens stond voor de lengte van de wielbasis in inches. Dat is hier niet langer van toepassing, maar je kan wel nog altijd stellen dat de 90 een korte Defender is (met drie deuren), de 110 een lange Defender is (met vijf deuren).

Land Rover Defender 130 met plaats voor 8 inzittenden

De 130 is nu de extra lange uitvoering. Niet met een langere wielbasis dan de 110, maar wel met een fors langere overhang. Daardoor meet het model van kop tot staart nog eens 34cm meer dan de gewone vijfdeursversie die je toch al niet kon omschrijven als klein. Grote stijlwijzigingen zijn er trouwens niet: hij is alleen langer. De staartlichten en de openzwaaiende achterdeur zijn helemaal identiek aan die van andere modellen. Alleen voor de aankleding worden enkele specifieke mogelijkheden geïntroduceerd. Verder dan wat sierlijsten aan de binnen- en buitenkant gaat dat echter niet. Er is een exclusieve rode koetswerkkleur en wie voor iedereen goed wil doen, kan een airco met vier zones (in plaats van drie) uit de optielijst halen.

Aan boord is plaats voor maximaal 8 inzittenden volgens een 2+3+3 opstelling. In theorie had Land Rover zelfs ruimte voor 9 man kunnen scheppen, want bij de andere versies staat een zitrij met drie zitplaatsen vooraan in de optielijst, maar het zou in de praktijk wellicht weinig bijdragen.

Om toegang te krijgen tot de extra zitrij, moet je zoals bijna altijd het geval is voorbij de tweede zitrij klauteren. Heb je die niet nodig, dan krijg je een hoop bergruimte in de plaats.

Twee diesels, één benzine voor Land Rover Defender 130

De Defender 130 wordt in ons land leverbaar vanaf 89.200 euro. In onze contreien komt het model in de catalogus met drie motorversies: de eerste twee zijn drieliter zescilinder diesels. 250pk en 600Nm of 300pk en 650Nm sterk. De benzineoptie is eveneens een drieliter zespitter met 400pk en 550Nm.