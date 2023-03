DeLorean is terug: dit is de moderne versie

Door: BV

Er zijn waarschijnlijk maar weinig modellen in geschiedenis waarvan het imago en de echte rijeigenschappen zo ver uit elkaar liggen als de DeLorean. In de DMC-12 zaten een hoop originele ideeën verwerkt. Hij was vernieuwend, opvallend en origineel. Maar z’n bestaan was ook omgeven door schandalen en in de praktijk bleek hij vooral duur en teleurstellend om mee te rijden. Z’n legendarische status heeft hij daarom vooral te danken aan het lijnenspel en faam als tijdscapsule in de succesvolle Back To The Future-films. Vandaag is dat voldoende voor een reïncarnatie als automerk, nu de elektrische revolutie kansen schept voor tal van verdwenen merknamen.

Italdesign tekent nieuwe DeLorean

Een nieuwe DeLorean is nu een feit. Alpha5 heet die. En net als het origineel uit de eighties is die gepend door Italdesign. Het stijlhuis behield de kenmerkende vleugeldeuren, maar sprong voor de rest erg los om met het erfgoed. De pennenkunstenaars beweren dat ze zowel in de vormgeving van de voor- als de achterzijde sterk verwijzen naar het originele model, maar erg overtuigend is die argumentatie niet. Uiteindelijk etaleert de nieuwe DeLorean vooral een generisch lijnenspel dat weinig opvalt naast recente elektrische creaties van andere opkomende merken zoals Lucid.

De elektrische belofte: bliksemsnelle acceleraties

Onder de lijnen die vooral glooiend in plaats van hoekig zijn, zit een grote 100kWh accu die een rijbereik van ruim 480km belooft. Over het motorvermogen wordt niet veel gezegd, maar je mag je wel verlekkeren op een acceleratietijd naar 100km/u van een seconde of drie en een topsnelheid van 250km/u.

Oorspronkelijk was de DeLorean DMC-12 een tweezitter, maar dat valt tegenwoordig niet meer zo goed. Daarom verschijnt er nu een extra zitrij. Dat heeft ook nogal wat gevolgen voor de afmetingen van het model. Dat is nu net geen 5 meter lang, iets breder dan 2 meter en slechts 1,37m hoog. Ruwweg het formaat van een Porsche Taycan.

Maar 88 stuks van nieuwe DeLorean

Het nieuwe DeLorean wil van deze Alpha 5 naar eigen zeggen niet meer dan 88 stuks bouwen. Prijskaartje: exotisch, denken we. Maar er komen ook nog andere modellen. Er wordt gewerkt aan een elektrische sedan, een SUV op waterstof en een coupé met een achtcilinder. Klinkt dat te goed om waar te zijn, dan vallen er misschien echt lessen uit het originele DeLorean-avontuur te trekken.