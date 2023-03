Door: BV

BMW heeft een nieuwe X1. Een model waarvan het belang moeilijk overschat kan worden. In landen als het onze is het zowat de meest verkochte telg. Het overwicht van het Duitse merk in leasinglijsten en vloten, zorgt ervoor dat er om de haverklap één de deur uitgaat. Met een elektrische variant in de catalogus zal het model nu nog meer wagenparkbeheerders blij maken.

Elektrische als BMW iX1

Laat ons meteen beginnen bij de geheel elektrische variant, naar analogie met de andere elektrische modellen van het merk iX1 gedoopt. Op de kofferklep staat xDrive30, maar zoals tegenwoordig gebruikelijk is, heeft dat cijfers weinig om het lijf. Alleen dat hier sprake is van vierwielaandrijving is echte informatie. Het is trouwens de eerste elektrische BMW die al z’n wielen inschakelt. Hier wordt er maximaal 313pk en 494Nm op losgelaten. Goed voor een acceleratietijd naar 100km/u in 5,7 seconden en een begrensde topsnelheid van 180km/u. Het sap komt uit een 64,7kWh accu onder de vloer dat zogezegd (in ideale omstandigheden) 120km kan bijladen in 10 minuten en je een rijbereik tussen 413 en 438km oplevert. BMW beweert trouwens dat die auto over z’n levenscyclus 30% minder klimaatopwarming oplevert, maar die bewering wordt nergens onafhankelijk getoetst of gestaafd.

Ook met vuile motoren

Mag het aanbod wat conventioneler dan is er onder meer keuze uit een sDrive18i met een 1,5l driecilinder met 136pk, een xDrive23i met een tweeliter viercilinder en 204pk (en 48V mild-hybrid ondersteuning) voor wat de benzines betreft. Dieselen kan ook nog. Twee versies daar: een ’18’ waarvan de tweeliter 150pk opwekt en een ’23’ die uit dezelfde motor (nu ook met mild hybrid) 197pk puurt. Daarboven komen nog twee plug-in hybrides. Daarin wordt telkens een 1.5l benzine gecombineerd met een elektrische aandrijflijn. ‘25e’ wil zeggen: 245pk en ‘30e’ betekent 326pk.

Nieuwe BMW X1 is groter, hoekiger

Nog even over de rest van het model dan. Wel dat is weerom een stukje groter dan voorheen. Winst wordt in alle richtingen geboekt. Maar met meer aerodynamische elementen (zoals een langer doorlopende dakspoiler) is het koetswerk niet alleen omvangrijker, maar ook een tikkeltje meer aerodynamisch. Z’n lengte van 4,4m betekent een toename van 4,3cm. In de breedte komt er 2n3cm bij tot 1,84m. Hij is zelfs hoger (4,3cm), wat tegenwoordig best uitzonderlijk is. De hoekige lijnen worden bij de elektrische variant extra in de verf gezet met blauwe accenten. BMW schijnt nog steeds te denken dat een EV niet zonder kan.

Aan de binnenkant vervoegt de X1 de immer langer wordende lijst modellen die vooral willen verlijden met een groter scherm. Hier is het ook weer gebogen - een kenmerk dat BMW zo snel mogelijk op al z’n modellen wil zien. Omdat de auto klein genoeg is, moet je het hier alleen met de hand bedienen. Geen draaiknop zoals op sommige andere nieuwe BMW’s. Ook noemenswaardig: een zwevende middenconsole en een houder voor je telefoon die ervoor zorgt dat je het scherm ten allen tijde kan zien.