Mercedes GLC helemaal nieuw, ook al zie je dat niet

Kijk naar de wereldwijde cijfers en de GLC is inmiddels de best verkochte auto uit het aanbod van het merk met de Ster. Dat wil het merk liefst zo houden en daarom heeft de stijlafdeling van het merk bij het ontwerp van deze nieuwe generatie helemaal geen risico’s genomen. Het had net zo goed om een facelift kunnen gaan.

De nieuwe Mercedes GLC is langer

De afmetingen van de nieuwe GLC maken duidelijk dat onder die luie stijlaanpassing grote veranderingen schuilgaan. Een identieke breedte en 4mm lager - dat zou nog bij een facelift kunnen horen. Maar het model is ook 6cm langer en rust op een wielbasis die 1,5cm groter is, terwijl ook de spoorbreedte toenam. Nieuwe wijn in een oud vat dus. Het belangrijkste voordeel van de grotere maatvoering ontdek je wanneer je de koffer opent. Daarin past nu 620l - 70 meer dan voorheen. De stijlaanpassingen hebben ook een betere luchtweerstand tot gevolg. De Cd-waarde daalde van 0,31 naar 0,29.

Nieuw interieur

Aan de binnenkant is alles wel anders. Mercedes transplanteert immers z’n nieuwe layout (een breed scherm voor de neus van de bestuurder en een hoog scherm in de middenconsole) uit de recente C-Klasse en S-Klasse naar deze SUV. Schermdiameters: respectievelijk 12,3 en 11,9”. Op mechanisch vlak leunt de GLC dicht bij de C-Klasse aan. Opvallend wel: de hoofdruimte vooraan wordt zowaar wat minder: je geeft er 1,5cm prijs.

Minder mogelijkheden bij configuratie

Mercedes vereenvoudigde de jongste tijd op zowel nieuwe als bestaande modellen z’n leverprogramma. Minder complexiteit staat immers gelijk met hogere winstmarges en een beter beheersbaar productiesysteem - in deze tijden van chiptekorten allerhande erg belangrijk. Minder opties en uitrustingsversies en wat meer pakketten dus.

Vier sturende wielen is een nieuwe trend

De vooras heeft een nieuwe architectuur en voortaan vind je in de optielijst ook weer vierwielbesturing. Mee- of tegensturende achterwielen zijn bij verschillende merken plots aan een opmars bezig. Ook bij de GLC hanteert Mercedes een getrapte optiepolitiek waarbij de achterwielen tot 4,5° sturen en je weer moet bijbetalen (éénmalig of in een abonnement - zie hier) om tot 11° stuurhoek te krijgen.

Welke motor voor nieuwe Mercedes GLC?

Elke GLC heeft vierwielaandrijving, elektrische ondersteuning (hetzij 48V mild hybrid, hetzij een plug-in hybride) en alle versies hebben een automatische transmissie. Een tweeliter diesel met 268pk en nog eens 27pk elektrische ondersteuning moet de kilometervreters tevreden stellen. Op benzine is er eveneens een tweeliter viercilinder met erg vergelijkbare specificaties. Als stekkerhybride wordt de GLC 333pk sterk en belooft het merk een actieradius van meer dan 100km. Dat mag ook wel, met een accu van meer dan 30kWh.

De prijs is nog niet bekend.