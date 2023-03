Amerika kiest voor strengere verbruiksnormen, maar blijft achterlopen

Door: BV

Terwijl Europa z’n best doet om van een uitstoot van nul gram per kilometer de norm te maken, loopt het op andere continenten zo’n vaart niet. Sterker nog, eigenlijk staat Europa al helemaal niet op één lijn. Zo heeft Spanje bijvoorbeeld nog altijd gunsttarieven voor de inschrijving van auto’s met een uitstoot van minder dan 120g/km. In andere landen (zoals het onze) wordt je daarvoor al verguisd.

Een auto mag in Amerika nog bijna 10 liter verbruiken

Wereldwijd zijn de tegenstellingen nog groter. Latijns Amerika doet helemaal niet aan elektrificatie bijvoorbeeld. In Amerika versoepelde de regering Trump net de uitstootnormen omdat het van mening was dat te strenge uitstootnormen auto’s te duur zouden maken. Nu doet Biden het tegengestelde. Het stelt een verbruiksnorm van 40 mijl per gallon (omgerekend 5,88l/100km) voorop voor auto’s die vanaf 2026 verkocht worden. Momenteel is de norm er nog 24 mijl per gallon of 9,8l/100km. Het gaat trouwens om gemiddelden. Auto’s met een hoger verbruik mogen ook verkocht worden, zolang de uitstoot ervan maar door andere modellen wordt gecompenseerd.

De helft van alle nieuwe auto's drinkt nog te veel

Momenteel haalt de helft van alle in de VS verkochte auto’s momenteel niet beoogde norm. Daarbij horen erg populaire auto’s zoals de Toyota RAV4 en de Honda CR-V. Die worden wel gebouwd met zuinigere motoren, maar ze zijn er niet noodzakelijk beschikbaar.

Weinig verrassend: het zijn vooral de grote pickups die er momenteel de hoogste officiële verbruikscijfers laten optekenen. Terwijl Ford bijvoorbeeld in Europa een oproep voor een volledige verplichte elektrificatie onderschrijft, bouwt het daar doodleuk elk jaar honderdduizenden exemplaren van de benzineslurpende F-150 pickup. Amerika’s meest verkochte vervoersmiddel, wat er meteen voor zorgt dat nieuwe Fords er bij de grootste vervuilers zijn. En andere merken doen nauwelijks beter. De Chevrolet Silverado verbruikt gemiddeld 13,4 liter per 100km. Het is het derde meest verkochte model in de VS. Vorig jaar werden er net geen 520.000 van geleverd.

Volgens de Biden-administratie zal Amerika door de nieuwe normen op termijn 2,5 miljard (!!) ton minder CO2 uitstoten.