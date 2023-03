Sneller, exclusiever, duurder: Polestar 2 BST Edition 270

Door: BV

Op het Goodwood Festival Of Speed stelde Polestar vorig jaar een snelle variant van de ‘2’ voor. Een studiemodel, dat door het publiek zo goed ontvangen werd dat het nu op dezelfde plaats een productieversie voorstelt. Sterk in aantal gelimiteerd trouwens. Van de ‘BST Edition 270’ worden er - zoals de naam aangeeft - 270 verdeeld over Europa, Noord-Amerika en China.

Traditioneel recept

De stijlkenmerken van het studiemodel overleven grotendeels. Alleen de bumpers zijn minder agressief vormgegeven. Erg origineel is het allemaal ook niet. De aanpassingen zijn allemaal uit het handboek ‘hoe zet ik een snellere auto in de markt’ gehaald. Er zijn meer glanzend zwarte accenten, er is specifieke striping, de BST rust standaard op 21-duimes die nu ook zwart zijn (geïnspireerd door die op de Polestar 1) en er is rubber dat kleeft. Andere dempers (Öhlins, instelbaar), een 25mm verlaagde rijhoogte en remmen met meer bijtkracht. Allemaal leuk, maar niks origineels. Of toch: in het interieur zitten nu goudkleurige gordels en zoals we dat ook soms zien op de snelste conventioneel aangedreven auto’s is er nu ook een veerpootbrug (vaker gewoon een ‘brace’ genoemd) toegevoegd voor meer stijfheid en stuurprecisie.

Weer sneller

Polestar-rijders wereldwijd konden onlangs nog profiteren van een vermogensboost na een software-update. Maar in Europa voert Polestar die niet door, omdat het eenvoudigweg niet mag (al heeft dat Tesla nooit tegengehouden, zie hier). Maar deze BST Edition 270 heeft wel flink wat mer paarden onder de kap: 476pk en 680Nm. Daarmee sprint je naar 100 in 4,4 seconden.

De prijs is ook al gekend: je kan ‘m in ons krijgen voor vanaf 78.900 euro, als je er tenminste snel genoeg bij bent.