Nieuwe Fiat Doblo draagt niks bij

Door: BV

Fiat heeft de derde generatie van de Doblo voorgesteld. Die komt op de markt als bestelwagen of in een personenwagenuitvoering. Het model is technisch identiek aan de Citroën Berlingo, Peugeot Rifter en Opel Combo Life en staat ook bij Toyota in de catalogus als ProAce City Verso. Het model draagt met andere woorden helemaal niks bij en moet vooral gezien worden als een manier om in Italië meer klanten te bereiken. Daar is het verdelernet van Fiat immers uitgebreider dan dat van de andere merken.

Personenwagenversies van Fiat Doblo alleen met elektrische aandrijving

Wie hoopte dat de Doblo in de personenwagenuitvoering met een benzine- of dieselmotor te koop zou zijn, is eraan voor de moeite. Net als bij Peugeot, Citroën en Opel, is hij er alleen met een stekker. Die controversiële beslissing nam moederhuis Stellantis om CO2-boetes van Europa te vermijden. Het raakte echter wel aan een autosegment dat net draaide om flexibiliteit en betaalbaarheid. Elektrificatie maakte de modellen in één klap meer dan 10.000 euro duurder, terwijl de 136pk sterke en 260Nm elektromotor aan de 50kWh accu slechts 280km rijbereik (volgens de optimistische WLTP-cyclus) onttrekt. Alleen bij Toyota kan je het model nog krijgen met conventionele motoren. Voor de Belgische markt, is al het bovenstaande overigens van geen tel. Alleen de bestelwagenvariant schopt het hier tot bij de verdeler.

Bestelwagen op benzine of diesel

Die bestelwagenversie van de Doblo blijft nog heel even buiten schot van al te draconische EU-richtlijnen (die zijn verschillend voor bestelwagens). Die kan je daarom nog wel krijgen met een 1.2l benzine of een 1.5l diesel.

Het uiterlijk en het interieur is op badges na eigenlijk identiek aan dat van de zustermodellen. Ze lopen allemaal samen van de band in het Spaanse Vigo, al zijn de volumes daar sinds de elektrificatie van de personenwagenversies drastisch geslonken.