Cupra UrbanRebel wordt straks compacte en spannende EV

Door: BV

De verschillende merken van de Volkswagen-groep zijn druk in de weer met de ontwikkeling van een kleine elektrische auto. Net iets meer dan vier meter lang. Die belooft betaalbaarder te zijn, al moet nog blijken hoe relatief die term is.

Op MEB-onderstel, maar nu met voorwielaandrijving

Aanvankelijk leek het erop dat VW een opvallende stijlrichting koos (zie de ID.Life Concept), maar uiteindelijk viel de keuze toch op een meer generische stijl die de verschillende andere merken (Skoda en Cupra) zich gemakkelijker eigen kunnen maken. Wat Cupra met de aangeleverde bouwstenen wil maken, toont deze UrbanRebel Cupra. Die moet bewijzen dat elektrische auto’s niet saai zullen zijn, ofschoon het toch maar weer de zoveelste variatie zal zijn van het MEB-onderstel van de groep.

De Concept wordt aangedreven door een dik 220pk sterke elektromotor. In dit geval wordt het vermogen aan de voorwielen geserveerd, terwijl dat voor de VW ID.3 en de Cupra Born (de grotere versies van hetzelfde onderstel) nog in de eerste plaats de achterwielen zijn.

Voor 95% identiek aan deze concept

Cupra belooft niet alleen een spannend uiterlijk, waarvan de plaatjes de beste voorbeelden zijn. Het eindresultaat dat in 2025 in de catalogus zal opduiken zal voor 95% op deze concept lijken, beloven ze bij Cupra. Het wil ook flitsende prestaties neerzetten. Een acceleratietijd naar 100km/u van 6,9 seconden bijvoorbeeld. Vergelijkbaar met die van een VW Polo GTI. En ja, reken dan ook maar meteen op een minstens vergelijkbare prijs. Zo’n flitsende Polo kost je vandaag al meer dan 33.000 euro. Er wordt wel gemikt op 440km rijbereik (volgens de optimistische WLTP-cyclus). Dat is 100km minder dan de grotere Born.