Eén op vijf auto’s in België minder dan 2 jaar oud

Door: BV

België is het land met het vierde grootste aantal nieuwe auto’s per inwoner in Europa. Ons land telt 47.51 nieuwe auto’s per 1.000 inwoners. Alleen in Luxemburg, Liechtenstein en Litouwen (!!) doen ze nog beter. Dat blijkt uit cijfers van Confused.com, dat gegevens van Eurostat analyseerde.

Veel recente auto's in België

Luxemburg telt het meeste recente auto’s per inwoner. Meer dan 90 auto’s per 1.000 inwoners. Bijna dubbel zoveel als in ons land. Daarnaast heeft Luxemburg ook het meest recente wagenpark van alle Europese landen. 24,5% van alle auto’s daar is minder dan 2 jaar oud. Maar ook daar eindigt België - ongetwijfeld met dank aan de ruime bedrijfswagenmarkt - hoog in de top. Ons land heeft 22,69% auto’s van twee jaar of jonger. Naast Luxemburg doet alleen Denemarken het beter.

Litouwen is een beetje een apart geval. Dat lijkt volop aan het auto’s kopen geslagen, met 51,32 nieuwe auto’s per 1.000 inwoners. Tegelijk heeft het land het laagste percentage recente auto’s van alle geanalyseerde landen. Slechts 1,93% van alle auto’s is er twee jaar of jonger.