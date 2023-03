Vanaf 1 augustus weer overal autokeuring zonder afspraak

Door: BV

Vanaf 1 augustus kan je weer overal in Vlaanderen naar de autokeuring zonder op voorhand een afspraak te maken. Dat is de koepel van autokeurbedrijven GOCA overeen gekomen met het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Autokeuringen op afspraak werden ingevoerd ten tijde van de coronapandemie, maar ze werden achteraf niet spontaan weer afgeschaft door de verschillende keuringsinstanties.

Veel laattijdige autokeuringen = meer winst voor autokeurbedrijven

“ de ‘boete’ komt niet ten goede van de gemeenschap ”

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat minder voertuigen laattijdig gekeurd worden. Er waren veel klachten van mensen die enerzijds laattijdig werden opgeroepen en anderzijds mensen die na de oproeping onmogelijk nog voor de vervaldatum van het keuringsattest naar de autokeuring konden. Kwatongen beweren dat de autokeuringsinstanties (die in ons land private bedrijven zijn, nvdr) op die manier kunstmatig een groot aantal laattijdige keuringen veroorzaakten. Er is immers een toeslag voor een laattijdige autokeuring. Vanaf 8,8 euro in de eerste maand tot 31,40 euro na de zesde maand (tarieven 2022). Tegenover die toeslag staat geen extra werk voor de keuringsinstanties en de ‘boete’ komt niet ten goede van de gemeenschap. Ze spekt alleen de winstmarge van de keurbedrijven.

Je mag vroeger gaan, alleen bleek dat meestal niet te kunnen

Online een afspraak maken, bleek bij niet alle keurbedrijven even evident. Pas sinds kort kan je overal vanaf 2 maanden voor de referentiedatum ook echt online een afspraak maken. Dat is belangrijk omdat je vanaf 2 maanden op voorhand je auto kan laten keuren met behoud van de oorspronkelijke referentiedatum. Alleen werd die mogelijkheid burgers ontzegd door de keurinstanties die hun (verplichte) afspraakmodules daarvoor niet openstelden.

Straks ook digitale herinnering

De lange wachttijden ‘leiden bij heel wat mensen tot frustratie’, erkent het kabinet Peeters. Dat zat eerder al samen met GOCA om ervoor te zorgen dat de groene herinneringskaart eerder werd uitgestuurd. Al te vaak bleken autobezitters die kaart zo laat te ontvangen dat er helemaal geen afspraken meer beschikbaar waren voor de vervaldatum. De overheid wil de herinneringskaart straks ook digitaal versturen via het burgerprofiel.