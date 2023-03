Deze ‘verbeteringen’ hebben we te danken aan Europa

Door: RVDB

Hoewel Europa ongetwijfeld veel positieve zaken heeft gerealiseerd, is het qua automobielbeleid al enkele jaren de weg kwijt. Het volgende overzichtje van maatregelen met ernstige consequenties spreekt boekdelen.

Geen verbrandingsmotoren vanaf 2035 … of vroeger

Een nieuwe auto met verbrandingsmotor kopen? Over enkele jaren mag je het vergeten. In de plenaire vergadering werd zopas het plan van de Europese Commissie goedgekeurd om de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor te stoppen vanaf 2035. Het moet wel nog omgezet worden in lokale wetgeving in de 27 lidstaten. Dit past binnen het streven van Europa om tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn. We verwachten echter al véél sneller een verschraling van het aanbod met verbrandingsmotoren als de strenge Euro 7-norm in 2025 van kracht wordt. Veelzeggend: de Volkswagen-groep kondigde aan 60 procent van zijn modellen met diesel- en benzinemotoren te schrappen de volgende acht jaar.

Stadswagens? Onbetaalbaar

Je ziet nu al dat steeds meer merken afhaken in de lagere segmenten. Omdat de constructeurs meer geld willen verdienen door alleen nog duurdere auto’s te bouwen? Dat is maar een deel van het verhaal. De Europese ‘regelitis’ maakt de productie van kleine auto’s onrendabel. De regelgeving qua veiligheid en uitstoot is zodanig streng dat kleine auto’s niet meer gebouwd kunnen worden voor een prijs die klanten accepteren. Zelfs voor een premiummerk als Audi is dat een probleem. Voor de simpelste Volkswagen Polo betaal je vandaag meer dan 22.000 euro. Gelukkig zijn er nog uitzonderingen. Zo ontwikkelde Toyota toch nog een nieuwe Aygo X (vanaf zo'n 15.000 euro). En de iets grotere Dacia Sandero blijft echt een koopje (9.990 euro).

Steeds minder zevenzitters

Zoek je een ruime monovolume met zeven zitplaatsen? Veel succes. De door Europa opgelegde gemiddelde CO2-uitstoot voor de vloot van elk merk speelt in het nadeel van deze grote, minder zuinige auto’s. Toegegeven, de SUV-mode had de MPV al in de schaduw geplaatst. Maar het is de CO2-dictatuur en gedwongen elektrificatie die nu de doodsteek betekent voor veel monovolumes. Een elektrische aandrijflijn met groot batterijpakket is niet altijd vlot te combineren met zeven zitplaatsen. Maar het kan. Dat bewijzen de Mercedes EQB en EQS bijvoorbeeld.

Irritante Speed Assist

Veiligheid is uiteraard belangrijk, maar je kunt ook overdrijven of exact het tegenovergestelde effect bereiken. Zoals Europa doet met de Intelligent Speed Assist (ISA), vanaf 6 juli 2022 verplicht in alle auto’s die nieuw op de markt komen. Op basis van je gps-data en opgemerkte verkeersborden gaat dit systeem jou vertellen hoe snel je mag rijden. Een gaspedaal dat tegenwerkt, een alarmsignaal: als het systeem vermoedt dat je te snel rijdt, zul je het geweten hebben. We schrijven bewust ‘vermoedt’, want het is algemeen bekend dat camerasystemen die de maximumsnelheid lezen nog veel fouten maken.

Zwarte doos

Ja, de meeste moderne auto’s hebben vandaag al een zwarte doos. Maar vanaf 6 juli 2022 wordt zo’n Event Data Recorder (EDR) verplicht bij nieuwe auto’s. Voor en na een ongeval registreert dit toestel allerlei parameters van de auto. Europa heeft er duidelijk plannen mee, want de gegevens moeten niet alleen toegankelijk zijn voor constructeurs, maar ook voor nationale overheden. Om de veiligheid te verbeten en de privacy wordt beschermd, luidt het.

Half miljoen jobs weg in Europa

In alle stilte verdwijnen steeds meer jobs in de Europese autosector. Naar de reden hoef je niet lang te zoeken: voor de productie van elektrische auto’s is minder personeel nodig, met bovendien heel andere competenties. CLEPA, de Europese vereniging van autotoeleveranciers, becijferde dat 501.000 jobs verloren zullen gaan bij de toeleveranciers in de autosector, waarvan 70 procent al in de periode 2030-2035. En dat allemaal omdat Europa het nodig vindt een monopolie te geven aan de elektrische auto in plaats van open te staan voor meerdere technologieën.