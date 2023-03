Alfa Romeo gaat helemaal elektrisch vanaf 2027

Door: BV

Er hing een sfeer van opluchting bij de voorstelling van de nieuwe Alfa Romeo Tonale. Het was dan toch gelukt om een nieuw model productierijp te krijgen. Met vertraging weliswaar. Nieuwe baas Imparato vond het model (waarvan je hier de test kan vinden) aanvankelijk niet goed genoeg. En toch zou de Tonale wel eens een gekortwiekte carrière kunnen krijgen. Alfa Romeo vervoegt immers de steeds langer wordende lijst met merken die al tegen 2027 helemaal elektrisch willen gaan. Onder meer bij Volvo en Nissan waren al gelijkaardige geluiden te horen.

Van niks naar niks

“Van zero to zero op vijf jaar tijd”, was de boodschap. De eerste zero heeft betrekking op het feit dat ze bij Alfa Romeo momenteel nog helemaal geen elektrische modellen moeten hebben. De tweede zero verwijst naar de nuluitstoot van z’n auto’s tegen 2027. Alleen… hoe nul dat écht wordt, dat is vooral onduidelijk. Houdt Alfa Romeo dan alleen nog maar elektrische modellen in de catalogus? Of worden alleen nieuwe Alfa’s vanaf dan helemaal elektrisch terwijl bestaande modellijnen - tegen dan wellicht met uitsluitend plug-in hybridetechnologie - nog even in het aanbod blijven? Vragen werden gesteld, antwoorden werden gegeven zonder duidelijkheid te verschaffen.

Die Italiaan is ook een Amerikaan

Of je een Tonale wel rendabel kan maken wanneer hij ‘maar’ voor vijf jaar (een normale productcyclus is zeven jaar, nvdr) in de catalogus staat? Daar antwoordde Imparato volmondig ‘ja, dat kan ik’ op. De nuance daar: de Tonale is niet alleen voor de Europese markt ontwikkeld, hoewel Alfa Romeo bijna uitsluitend op ons oude continent naar klanten hengelt. Het Amerikaanse avontuur slaagt nog niet aan. En toch ligt de sleutel voor de rendabiliteit van de Tonale wellicht in Amerika. Niet bij Alfa Romeo, maar bij Dodge. Onderdeel van dezelfde Stellantis-groep. Dat zal het model immers ook op de markt brengen, met nauwelijks wijzigingen. Hooguit een andere grille en logo.

Je kan dus flink met de zoutmolen draaien over zoveelste straffe toekomstuitspraak van een automerk. In de praktijk hoeft het dus allemaal zo snel niet te gaan. Die aankondigingspolitiek werkt ook al heel wat mensen op de zenuwen. BMW-baas Zipsche liet zich nog ontvallen dat al die automerken die aankondigen dat ze vanaf 2027 of 2030 helemaal elektrisch gaan, een verkeerde indruk wekken. Ze gaan immers in de meeste gevallen helemaal niet louter elektrisch. In het beste geval slaat het alleen op Europa. Mercedes, Audi, Volvo, Nissan, Alfa Romeo zullen allemaal nog thermische motoren bouwen, alleen niet meer voor de EU.

Europa knijpt de thermische motor de strot af

En waarom zo vaak 2027 als streefdatum naar voor wordt geschoven? Dat heeft misschien wel te maken met de nieuwe aanstormende Euro 7-emissienorm. Die hoorde al lang vast te liggen, want hij hoort in 2025 in te gaan voor compleet nieuwe auto’s en zou wellicht in - je raadt het - 2027 in voege treden voor nieuwe auto’s waarvan het model reeds eerder op de markt werd gebracht.

Het aanhoudende talmen van Europese regelgevers zal de automerken erg weinig tijd geven om zich in regel te stellen. En momenteel wordt er over uitstel niet gesproken, ofschoon Europa autobedrijven meestal vijf jaar tijd geeft om een oplossing te verzinnen. Bovendien heeft het er alle schijn van dat de Euro 7-norm de verbrandingsmotor haast onbetaalbaar zal maken. Uitgelekte eerste voorstellen hadden het onder meer over systemen die ervoor moesten zorgen dat de filters al vanaf de start bedrijfsklaar waren (nu vervuilen auto’s vooral wanneer de motoren koud zijn). Al bij al zou de uitstootnorm een verbrandingsmotor in één klap 10.000 euro duurder kunnen maken. Door tegenstanders werd daarom al geopperd dat Europa de nieuwe norm vooral zou gebruiken om de invoering van de elektrische auto een handje te helpen.