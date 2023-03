Goedkoopste elektrische Volkswagen nu al 46% duurder dan beloofd

Door: BV

De elektrische auto wordt betaalbaar, hoor je steevast. De politiek schreeuwt na de recente aankondiging dat Europa vanaf 2035 alleen nog elektrische auto’s zal toelaten zelfs dat het voor de consument ‘goedkoper zal worden’. Automerken doen hun duit in het zakje door systematisch meer betaalbare (of op z’n minst minder dure) elektrische modellen aan te kondigen. Volkswagen dat zich uit dieselgateschaamte dan maar ontpopte tot een voorvechter van elektrische mobiliteit, laat zich niet onbetuigd. Tegen 2025 wil dat bedrijf EV-pionier Tesla van de troon stoten als grootste producent van elektrische auto’s. En het zou dat onder meer doen met modellen met een democratisch prijskaartje.

Waar blijven ze dan, die betaalbare elektrische auto’s?

Uiterlijk tegen 2025 komt Volkswagen met een kleine ID.1 op de proppen. Twee jaar eerder dan initieel gepland. En intussen zou de ID.3 klanten in de middenklasse overhalen om de pomp te ruilen voor een stopcontact. ‘Bijna zo betaalbaar als een VW Golf’, klonk het toen. Bij de introductie in de zomer van 2020, kon je alleen de 1st Edition krijgen, met een vanafprijs van 37.990 euro. Voor die prijs kreeg je een 58kWh grote accu. Een kleinere batterij zou ervoor zorgen dat je een ID.3 zou kunnen kopen voor minder dan 30.000. Prijsverschil met de VW Golf? Amper 3.000 euro. Nota bene nadat Volkswagen de Golf eerst flink duurder maakte, maar dat is muggenziften.

Excuses genoeg

Van die betaalbare VW ID.3 komt momenteel niks in huis. Volkswagen biedt in ons land slechts één versie van het model aan: de ID.3 Pro Performance 58kWh, met 204pk. Vanafprijs: 44.135 euro. Dat is 46 procent duurder dan destijds werd beloofd. Volkswagen wijst voor dat prijsverschil naar de heersende inflatie, hogere grondstofprijzen en aanpassingen aan het gamma. De instapversie met accu van 45kWh is momenteel bijvoorbeeld niet beschikbaar, gezien de heersende productieproblemen. ‘Daardoor zijn basisversies vaak niet beschikbaar. Dat is niet alleen voor de ID.3 zo, maar ook voor andere modellen en je zal zien dat dat ook in andere landen het geval is”. “De situatie is echter tijdelijk”, verklaart invoerder D’Ieteren zonder te kunnen garanderen dat die goedkope ID.3 er ook echt eens komt…