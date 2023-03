Deze technologie geeft elektrische auto oneindig rijbereik

Door: BV

Dat de ons opgelegde elektrische toekomst de consument voor flink wat uitdagingen stelt, staat boven enige verdenking. Er zijn immers flink wat praktische beperkingen aan elektrisch rijden. Vooral wanneer je geen goede plek hebt om op te laden of wanneer je ver wil rijden. De auto-industrie probeert koortsachtig oplossingen te vinden voor de meest nijpende problemen.

Auto zuigt stroom uit het wegdek

Bij Stellantis wordt geëxperimenteerd met toekomstige oplossingen. Het epicentrum daarvan is de ‘Arena del Futuro’, een testpiste bij het Italiaanse Chiari. Daar is de groep erin geslaagd om een elektrische Fiat 500 een in essentie oneindig rijbereik te geven. Hoe? Door in het wegdek magnetische velden op te wekken die door de auto worden opgevangen en omgezet worden in stroom. Dat is hetzelfde principe als inductieladen.

Fiat claimt dat de elektrische 500 aan snelwegsnelheden (die niet verder gespecificeerd worden) kan laten rijden zonder in de batterij opgeslagen energie te gebruiken. Het beweert daarbij dat het dat kan met een efficiëntieniveau dat vergelijkbaar is met dat van snellaadstations. Die zijn trouwens niet zo efficiënt en laadverliezen van 20% of meer zijn niet zo uitzonderlijk. Ook bij inductieladen is er meer verlies dan bij traag laden met een kabel. Stellantis gebruikt een systeem met gelijkstroom (DC), waarvan het beweert dat er tijdens het energiedistributieproces minder stroom verloren gaat.

Haalbaarheid is niet duidelijk

De testfaciliteit van Stellantis gebruikt een systeem met spoelen onder het asfalt. Dat draagt de energie rechtstreeks over aan auto’s, bussen en vrachtwagens die uitgerust zijn met een speciale ontvanger. De energie gaat rechtstreeks naar de elektromotoren waardoor ze kunnen rijden zonder de batterij te gebruiken. Het merk beweert dat het massaal opwekken van magnetische velden geen effect heeft op de gezondheid van de inzittenden van de voertuigen.

De technologie moet ervoor zorgen dat auto’s kunnen rondrijden met kleinere batterijen en grote afstanden kunnen afleggen. Maar hoe haalbaar ze is in praktijk is niet duidelijk. De infrastructuur is zonder twijfel duur, voertuigen moeten erop voorzien zijn en er is een gigantische hoeveelheid energie nodig om veel auto’s elektrisch te laten rijden.