Ford wil miljarden verdienen aan rijhulpsystemen met abonnement

Door: BV

Voor 2030 wil Ford 20 miljard dollar verdienen aan abonnementsdiensten. Het merk vervoegt daarmee de steeds langer wordende lijst autobouwers die via software-updates en abonnementen klanten met een lopende rekening aan zich willen binden.

Hoewel je perfect kan argumenteren dat een goed product geen updates nodig heeft, zal je voor die stelling in de autosector weinig aanhangers vinden. Updates worden er omschreven als iets waar de consument alleen maar bij kan winnen. In de praktijk is dat nog niet gebleken.

Betalen voor software-updates, abonnement voor functies

Jim Farley, de baas van Ford, ziet vooral heil in geavanceerde rijhulpmiddelen. De auto zal natuurlijk alle camera’s, sensoren en rekencapaciteit (de computer met andere woorden) aan boord moeten hebben, maar als klanten er effectief gebruik van willen maken, dan zullen ze er apart voor moeten betalen. Wil je dat je auto een stuk van de weg helemaal zelf rijdt, dan zal je dat wat kosten.

Hoewel de ontwikkeling van de zelfrijdende auto helemaal niet volgens plan verloopt (de voortgang is eigenlijk teleurstellend, zie hier), blijft de autosector erop inzetten. De reden is duidelijk: centen. Zelfs nu al zijn er automerken die enkele geavanceerde rijfuncties aanbieden in een abonnementsformule. Tesla citeert voor zijn ‘Full Self Driving’-functies bijvoorbeeld prijzen van 99 tot 199 dollar per maand. En in de VS zijn er automerken die bijvoorbeeld een file-assistent aanbieden voor pakweg 20 dollar per maand (meestal na de eerste paar jaar gratis te zijn geweest).

Farley mikt nog een pak hoger. Hij denkt dat voor dergelijke technologie ‘veel meer geld te vragen valt’. Ook hij denkt aan maandelijkse betalingen voor een geavanceerde cruise-control. “Als we mensen in hun auto in slaap kunnen laten vallen, ze 45 minuten terug kunnen geven op hun woon-werkverkeer, kunnen ze 45 minuten later naar hun werk, kunnen ze 45 minuten eerder naar huis. Het zal geen 5.000 dollar zijn. Het zal tienduizenden dollars zijn” zegt Ford er nog over.