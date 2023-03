Torres is de eerste SsangYong van het nieuwe tijdperk

Door: BV

SsangYong heeft weer eens een dal om uit te klimmen. Er wordt immers nog altijd gezocht naar een structurele oplossing voor de financiële problemen waarin het merk zich bevindt. Intussen wordt er wel verder gewerkt aan de ontwikkeling en lancering van nieuwe modellen. Daarvoor ontwikkelde het Koreaanse merk een nieuwe stijltaal. De Torres is de eerste die ze in de praktijk brengt.

Tussen Korando en Rexton

Binnen het gamma van het merk past de Torres netjes binnen de reeds bestaande Korando en Rexton. Hij oogt opvallend stoer en hij leent wat stijlkenmerken bij andere populaire merken. Er werd vooral goed naar Jeep gekeken. Dat steken ze er niets onder stoelen of banken.

Technische details zijn schaars, maar voor de thuismarkt wordt in elk geval een 1.5l turbo benzinemotor naar voor geschoven. De transmissie is voor rekening van een zestrapsautomaat. Voorwielaandrijving is standaard, vierwielaandrijving optioneel. Allicht in combinatie met een duurder uitrustingsniveau. Onder meer met Europa in het achterhoofd wordt nog aan een geëlektrificeerde versie gewerkt. Een plug-in hybride ligt dan voor de hand.

Aan boord: een opstelling met een digitaal instrumentarium en een centraal infotainmentscherm (respectievelijk 8 en 12,3” groot). De manier waarop het ingebouwd is, doet wat aan Jaguar - Land-Rover denken. Een afgeplat stuur is een opvallend stijlaccent. De bagageruimte is maar liefst 703l groot in een vijfzitsconfiguratie en nog uitbreidbaar tot 1.662l.

Pas in 2023 in Europa

In Korea verschijnt de Torres in de catalogus vanaf (omgerekend) zo’n 20.000 euro. Tegen dat het model op ons Oude Continent aankomt, is dat bedrag waarschijnlijk met minstens de helft aangedikt. Dat is trouwens nog niet voor meteen. SsangYong stelt voor een Europese lancering 2023 voorop.