Wil je een elektrische off-roader als hij er zo uitziet?

Door: BV

Alpha Motor Corporation is één van de talloze startups voor elektrische auto’s. Dat soort bedrijfjes is inmiddels al niet meer op één hand te tellen. Het bedrijf liet eerder al een paar gesmaakte concepts zien. Of het bedrijf de competenties heeft om er ooit één van in productie te brengen is onduidelijk, maar opvallende modellen tekenen, kan het alleszins wel. Deze REX is een opvallende tweedeurs offroader. Z’n retrostijl doet onder meer denken aan die van Toyota Land Cruisers van weleer. Maar het gaat ook weer niet zover dat je kan zeggen dat het om een kopie of een moderne interpretatie gaat.

Veel theorie, geen praktijk

De REX is 4,82m lang, 1,99m breed en 1,72m hoog. Het platform is volgens Alpha Motors ontwikkeld om een 85kWh accu te huisvesten. Dat zou genoeg moeten zijn voor 440km rijbereik. In theorie, natuurlijk, want productieplannen lijken niet te bestaan. Even stellen dat het model vierwielaandrijving heeft en daarvoor twee elektromotoren gebruikt, is dan ook erg eenvoudig. Over de stijl wil het bedrijf vooral kwijt dat het bij toeschouwers een honger naar avontuur moet opwekken. Het tekende daarom niet alleen een naakte carrosserie, maar ook een versie die al wat accessoires torst.