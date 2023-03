Tesla’s stoppen soms zonder reden

Door: BV

De Amerikaanse veiligheidswaakhond NHTSA onderzoekt meer dan 750 klachten van Tesla’s die in zelfrijdende modus op de snelweg plots een noodstop uitvoeren. Ook de fabrikant zelf onderzoekt wat er aan de hand kan zijn.

Autonome rijfuncties staan nog in hun kinderschoenen. Uit onderzoek blijkt dat problemen veelvuldig voorkomen, zelfs bij de meest eenvoudige functies. De National Highway Transportation Safety Agency krijgt regelmatig meldingen van problemen met die systemen. In het geval van Tesla is er nu sprake van een patroon, wat kan wijzen op een structurele designfout. In de zelfrijdende modus (Full Self-Driving, een variant van de autopilot - een naam die reeds als misleidend is bestempeld) kan de auto plots fors afremmen. Soms vertraagt de auto alleen, soms komt hij zelfs helemaal tot stilstand. Of dat reeds tot ongelukken leidde, wordt niet bevestigd, maar dat het onveilige situaties veroorzaakt, leidt geen twijfel.

Radar beter dan camera?

Het zijn recente versies van de Model 3 en Model Y (die technisch identiek zijn) die met de problemen kampen. In afwachting van een definitief resultaat wordt één en ander toegewezen aan de keuze van Tesla om vanaf 2021 in die modellen alleen nog gebruik te maken van slimme camera’s. De radar werd achterwege gelaten. Een controversiële beslissing. Tesla is van mening dat alleen camera’s volstaan voor een goede werking.

Een oplossing voor het euvel is er nog niet. Sinds 2021 bouwde Tesla al zo’n 400.000 auto’s die het probleem kunnen vertonen. Een oplossing is er nog niet.