Ford legt verkoop elektrische Mustang Mach-E stil door veiligheidsrisico

Door: BV

Ford heeft aan z’n dealers in de VS gezegd dat ze voorlopig geen Mustang Mach-E’s meer mogen verkopen. De reden is een mogelijk veiligheidsprobleem.

Het is lang niet meer het eerste probleem voor de elektrische Mustang Mach-E. Ditmaal is het probleem een mogelijke oververhitting van de hoofdschakelaars van de hoogspanningsbatterij. Snelladen met gelijkstroom blijkt potentieel problematisch te zijn. Een elektronisch gestuurde schakelaar kan zo warm worden dat hij open blijft of zichzelf dichtlast. Dat kan resulteren in een verlies van aandrijving tijdens het rijden, wat het risico op een ongeval kan vergroten.

Het zijn niet alleen nieuwe Mustang Mach-E’s die risico lopen. Ford zegt dat het probleem zich zou kunnen voordoen bij alle auto’s die tussen 27 mei 2020 en 24 mei 2022 geproduceerd zijn in de fabriek van Cuautitlan in Mexico. In de VS moeten bijna 49.000 auto’s aangepast geworden. Of Ford in Europa ook modellen zal aanpassen, is niet bekend.

Veel kwaliteitsproblemen voor Ford

Ford ligt in de VS weer eens onder vuur omdat het veel kwaliteitsproblemen heeft met nieuwe auto’s. De populaire Bronco (in ons land alleen via alternatieve importkanalen te koop), had er uitgesproken veel last van. Van daken die afbladderen tot motoren die zichzelf vernietigen. Jim Farley, de topman van Ford, voelde zich al genoodzaakt om zelf op te treden. Hij gaf in de media toe dat het bedrijf vandaag de dag nog steeds met kwaliteit worstelt, maar dat het er een belangrijk aandachtspunt van zal maken.