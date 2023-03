Meer beeld van sympathieke Toyota Compact Cruiser EV

Door: BV

In december 2021 toonde Toyota de Compact Cruiser EV. Dat gebeurde tijdens een evenement waarin het studiemodellen regende. Liefst 15 concepts werden in één klap op het publiek losgelaten. Dat zorgde ervoor dat het model eigenlijk weinig aandacht kreeg. Maar nu het model de 2022 Car Design Award voor Concept Vehicles gewonnen heeft, lost Toyota er wat meer plaatjes van.

In Europa getekend

De stoere off-roader werd door het Europese designcentrum van Toyota getekend. Dat is in de buurt van Nice aan de cote d’azur gevestigd. Daar lieten ze zich in de eerste plaats inspireren door modellen die je in Europa niet kan krijgen. De retro-futuristische FJ Cruiser bijvoorbeeld. Of de J80. En natuurlijk ook klassieke Land Cruisers. Modellen die we in Europa kennen als we maar diep genoeg in het geheugen graven, maar waarvan het Japanse merk op andere continenten nog steeds meer of minder gemoderniseerde versies van in de catalogus houdt.

Op basis van bZ4x

Op papier kan de Compact Cruiser EV gebaseerd worden op de eTNGA-architectuur. Die vormt de basis voor de elektrische Toyota bZ4x (ook verkrijgbaar als Subaru Solterra). De concept is echter niet technisch uitgewerkt. Het gaat om een kleimodel zonder techniek, dat ook geen interieur heeft. Maar omdat het merk er nu wel een prijs mee te pakken heeft, kon er wel en extra fotoshoot vanaf.