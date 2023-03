A3 wordt het nieuwe instapmodel bij Audi

Door: BV

Steeds meer automerken stellen hun aanwezigheid in compacte autosegmenten in vraag. Steeds strengere normen voor uitstoot en veiligheid stuwen de prijs immers de hoogte in. Tot op een niveau dat automerken van mening zijn dat ze onverkoopbaar worden. Op enkele jaren tijd verschraalde het aanbod drastisch, terwijl de prijs de pan uit swingde. De Toyota Aygo X staat nu al te boek als een zeldzame goedkope stadsauto. Prijskaartje: minstens 15.000 euro. De helft meer dan wat enkele jaren geleden de norm was. De verplichte elektrificatie bedreigt nu niet alleen het A-segment, maar ook het grotere B-segment. Auto’s met het formaat van een polo bijvoorbeeld.

A3 wordt kleinste nieuwe Audi

Audi gaf eerder al aan dat het minder en minder compacte modellen zou maken. De Q2 sneuvelt na één modelgeneratie definitief. En ook het broertje van de VW Polo - de Audi A1 - zal geen opvolger meer krijgen. Maar, dat bevestigt het merk nu, de Audi A3 blijft. De huidige generatie is nog recent. Die werd voorgesteld in 2020 en kan in principe nog mee tot 2027 - 7 jaar is de normale levensduur van een model in de autosector. En daarna? Dan komt er een A3 die wellicht helemaal elektrisch is. Gebaseerd op de structuur die we nu ook al vinden onder de ID.3 en Cupra Born. Die auto’s passen immers precies in het beoogde segment.

Of er naast zo’n elektrische A3 ook nog andere aandrijfversies zullen bestaan - voor andere continenten bijvoorbeeld - is dan weer erg onduidelijk.

Het C-segment waarin de A3 opereert, wordt in sneltempo het goedkoopste autosegment van Europa. Geen auto’s meer voor tienduizend euro of minder. De instapkost evolueert veeleer richting 30.000 euro en meer. Dat heel wat mensen op die manier moeilijker toegang zullen krijgen tot persoonlijke mobiliteit, lijkt politiek Europa eerder als een voordeel, dan als een nadeel te zien.