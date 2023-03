Alle Dacia’s in één klap gemoderniseerd

Door: BV

Dacia heeft een nieuwe merkidentiteit. Het soort van dingen waar vooral marketingjongens heel veel belang aan hechten. Een logo, nieuwe kleurtjes en lettertypes. De Roemeense Renault-dochter was aan een complete verjongingskuur toe, zo wordt gezegd.

Dacia nieuwe stijl

Het nieuwe “DC”-logo, samen met een kakigroene achtergrond en een strakke belettering werd al een jaar geleden voorgesteld. Het was al te zien op de Dacia Bigster Concept die trouwens de voorbode vormt voor een grotere en duurdere Dacia. Maar op de productievoertuigen van het merk was het vooralsnog niet te zien. Daar komt nu verandering in. In één klap, want de kleine elektrische Spring, de Sandero, Jogger en Duster zijn nu allemaal in lijn met het Dacia ‘nieuwe stijl’.

Hoewel de aanpassing niet kwalificeert als een facelift, zorgt het toch voor een aangepast uiterlijk. Een DC-logo in een herwerkte grille, op het stuur en in de naafdopjes van de wielen. De modelbenamingen werden ook aangepast. Dat zijn nu overal stickers in plaats van gekleefde letters. Scheelt waarschijnlijk weer een paar centen.

Het is maar hoe je het uitlegt

Nog over besparingen gesproken: Dacia drukt er in een persbericht nog eens op dat het al een paar jaar geen leder van dierlijke origine meer gebruikt. Meer en meer merken proberen namaakleder (goedkoper, al zie je dat vaak niet aan de prijs van de optie) als een plus te positioneren. En hier is er nog zo één: vanaf 2023 zal elke nieuwe Dacia begrensd zijn op maximaal 180km/u. Met die beslissing volgt het bedrijf onder meer moederhuis Renault en Volvo, dat die besparingsmaatregel (de besparing zit in de ontwikkelingskost) probeerde te verkopen als een ethische en veiligheidskwestie.