Stoere Citroën Ami in productie, maar alleen voor Frankrijk

Vorig jaar toonde Citroën van de kleine Ami een stoer aangeklede versie. Een Ami Buggy. Een zot ding met ballonbanden, nauwelijks deurtjes enzomeer. En nu neemt het merk die effectief in productie. Sterk gelimiteerd weliswaar. Niet meer dan 50 stuks en je zal ‘m in Frankrijk moeten gaan halen als je er echt één wil.

Geen echte auto

De elektrische tweezitter valt onder de Europese quadricycle-richtlijn en is dus geen echte auto. Voor de aandrijving zorgt een 5,5kWh accu die je maximaal 70km ver brengt, bij snelheden tot 50km/u. Een 8pk sterke elektromotor staat in voor de aandrijving.

De aankleding is voor de speciale reeks best drastisch onder handen genomen. Het begint met een plaatje waarop “My Ami Buggy Ultra Limited Edition” staat. Het model heeft een open dakje, dat je manueel moet opspannen. De deuren zijn hooguit nog wat buizen. In het interieur worden gele accenten geïntroduceerd en het koetswerk is nu uitgevoerd in kakigroen. En dan zijn er links en rechts nog wat accessoires om het geheel er wat meer terreinwaardig uit te laten zien.

Op 21 juni start Citroën met de verkoop en de eerste klanten zouden al op 8 augustus hun exemplaar kunnen krijgen. Je kan dus nog wel vervoermiddelen kopen zonder lange wachttijd…