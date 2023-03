Het doel heiligt de middelen: waarom Polestar met goed-nieuws-show komt

Door: BV

Polestar werkt aan een beursgang. Moederhuis Geely wil immers z’n rekening spekken met de opbrengst van een aandelenverkoop bij de Volvo-spin-off. Een beetje een hype creëren moet ervoor zorgen dat de koers aantrekkelijk hoog wordt. Veel hoger dan een klein merk met een beperkt volume eigenlijk waard is. Tesla deed en doet dat de industrie voor. Die Amerikaanse EV-pionier wordt ogenschijnlijk nooit afgestraft voor een niet aflatende stroom loze beloften, uitgestelde producten en gemiste targets.

CO2-neutraal geproduceerd tegen 2030, maar kan dat dan niet voor elke nieuwe auto?

Het Chinees-Zweedse Polestar zal zich de komende tijd nog sterker positioneren als een voorvechter van auto’s met een ecologische invalshoek. Reken op straffe toekomstprojecties, waaronder een volledig CO2-neutraal geproduceerde auto tegen 2030. Of dat ook echt haalbaar is, is een probleem voor later. Een beursgang wordt bij voorkeur ook ondersteund door nieuw productnieuws. Ook op dat vlak zal het merk zich niet onbetuigd laten.

Polestar mikt op een notering op de Amerikaanse NASDAQ die voorbehouden is voor technologiebedrijven. Want hoewel het auto’s bouwt, is het tegenwoordig maar vies om voor autoconstructeur weggezet te worden. Er rollen weliswaar auto’s uit de fabrieken - daaraan verandert niets behalve de aandrijfvorm - maar toch willen ze een technologiebedrijf genoemd worden. De slaagkansen van de operatie zijn hoog.