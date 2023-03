Sancties katapulteren Russische auto’s terug naar de jaren negentig

Door: BV

De sancties die tegen Rusland werden opgelegd als een gevolg van de invasie in Oekraïne, hebben er ook grote gevolgen voor de auto-industrie. Automerken nemen er (noodgedwongen) afstand van hun plaatselijke activiteiten en de genationaliseerde fabrikanten kunnen er nauwelijks onderdelen met recente technologie bemachtigen.

Lada is nu weer staatsbedrijf

Avtovaz (Lada) werd onlangs door de Russische staat van Renault ‘teruggekocht’. Dat bedrijf introduceert nu een nieuwe variant van de Lada Granta, de ‘Classic’. Die is met een prijskaartje van 761.000 roebels behoorlijk scherp geprijsd. Aan de huidige wisselkoers gaat het om zo’n 12.000 euro. Of de klanten onder de indruk zullen zijn van het aanbod, is nog maar zeer te vraag. Het model katapulteert de Russen terug naar de jaren negentig.

Dertig jaar terug in de tijd

De Granta Classic mist enkele zaken die op hedendaagse auto’s inmiddels gemeengoed zijn. Zo heeft het model niet langer een airbag voor de passagier en ontbeert het zelfs ABS. Wie naar airconditioning vraagt, wordt wellicht uitgelachen. En ook onder de kap is er weinig om vrolijk te worden. De 1.6l viercilinder benzinemotor zonder turbo, schopt het niet verder dan 90pk. GlobalNCAP, een vzw die net probeert om auto’s zo geavanceerd mogelijk te maken (naar analogie met de Europese EuroNCAP) wijst erop dat die motor een uitstoot heeft die overeen stemt met de Europese emissie-eisen van 1996. Opmerkelijk, voor een model dat pas in 2011 werd geïntroduceerd.

Lada zou ook van de Niva een soortgelijke versie voorbereiden. Dat model staat al 45 jaar in de catalogus, dus misschien nemen de Russen daarvoor nog wel oudere mechaniek in bedrijf.