Zo vervelend is reizen met een elektrische auto: “om de 130km aan de stekker”

Door: BV

We zullen reizen in de toekomst helemaal anders moeten gaan beleven. Dat mag blijken uit een test van mobiliteitsorganisatie VAB. Die trokken met een elektrische auto naar het zuiden. Met twee identieke exemplaren van de MG5. Een elektrische break die op papier 400km rijbereik belooft. VAB distilleerde uit de ervaring enkele nuttige tips. En toch is het persbericht in de eerste plaats ontnuchterende lectuur.

Niet eens de helft van het beloofde rijbereik

“De keuze voor de MG5 was weloverwogen”, klinkt het bij VAB. “Die auto is niet alleen praktisch (voor gezinnen) en heeft een groot rijbereik (tot exact 400km), maar heeft ook een competitieve prijs (vanaf 34.545 euro), zegt VAB daarover. Het testparcours van 930km naar het Franse Montélimar werd op twee manier afgelegd. Eén keer aan 100km/u met een eco-rijstijl en een tweede keer met normaal respect voor de maximale snelheden. Wie het geafficheerde rijbereik van de auto in kwestie bekijkt zou kunnen uitgaan van twee laadbeurten, maar dat is duidelijk buiten de waard gerekend. Bij een normale rijstijl ging de EV onderweg liefst zes keer (!!) aan de stekker. Eéns om de 130km. Trager rijden, leverde heel wat rendement op, maar zelfs dan moest de elektrische auto om de 186km opgeladen worden. Met andere woorden: zelfs met een eco-rijstijl aan een snelheid van maximaal 100km/u haalt de elektrische auto nog steeds niet eens de helft van het opgegeven bereik.

Echt goedkoop is het ook niet

De trager rijdende auto overbrugde de afstand niet met zes, maar met slechts vier laadbeurten. Hij was daardoor eerder op de bestemming dan de auto die sneller reed, maar vaker moest laden. Een navraag bij VAB leert dat het verschil weliswaar beperkt was: amper 10 minuten. Maar er zijn nog grotere verschillen: de auto die trager reed verbruikte ook maar liefst 36% minder stroom. Logisch gevolg daarvan: de energiekost daalde met dezelfde factor. 102 in plaats van 138 euro. Dat wil zeggen dat de traagste bestuurder elke 100km nog steeds 11 euro aan stroom moest ophoesten. Voor de snellere bestuurder was dat al 14,8 euro. Ofwel het equivalent van respectievelijk 5,0l/100km (traag) of 6,8l/100km (snel) benzine aan de huidige maximumprijzen.

Je kàn je auto niet eens helemaal opladen aan een snellader

VAB wijdt het beperkte reëele rijverbruik van de elektrische auto aan verschillende factoren. Om te beginnen bleek eerder al dat het officiële rijbereik (verplicht weergegeven volgens de WLTP-cyclus) van EV's erg optimistisch is. Daarnaast wordt hier gereden aan een constante, wat hogere snelheid. De auto’s simuleerden een gezin met twee inzittenden en bagage met 150kg ballast, wat verder op de autonomie weegde, net als gebruik van de airco. En tenslotte bleek het in de praktijk zo goed als onmogelijk om de auto’s langs de snelweg met snelladers verder dan 80 procent op te laden. ‘De snellaadpalen langs de tankstations slaan automatisch af wanneer je batterij 80% vol is. Meer laden kan meestal niet en als het toch kan, dan is het vaak aan een hoger (boete)tarief” verklaart VAB.

Op de vraag of het dan wel realistisch is om op reis te gaan met een elektrische auto met een relatief beperkt rijbereik zegt VAB "dat kan, maar je zal het maar één keer doen".

