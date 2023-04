Eindelijk een elektrische sedan van VW: de ID.Aero

Door: BV

Volkswagen heeft zojuist laten zien wat de eerste volledig elektrische sedan wordt op basis van het MEB-platform: het ID-concept. AERO. Hij heeft een batterij van 77 kWh (netto capaciteit) en belooft een actieradius van 620 km volgens de (voor EV's) zeer optimistische WLTP-cyclus.

Het zesde lid van de ID-familie

Na de crossovers/SUV ID.3, ID.4, ID.5 en ID.6, evenals de avant-garde minibus ID. Buzz, wordt de productieversie van deze ID. AERO de zesde telg van de ID-familie. Deze eerste puur elektrische sedan trekt vooral de kaart van de aerodynamica. Dat is ook waar het zijn naam aan ontleent, gemaakt van de combinatie van de termen 'Aerodynamica' en 'Ruimte'. Hij tikt af op een Cx van 0,23, wat overeenkomt met die van de Mercedes CLA.

Lampjes zijn tegenwoordig zo belangrijk

Naast de zachte, vloeiende lijnen, die enigszins aan de Arteon doen denken, valt vooral de nieuwe lichtsignatuur op met het verlichte logo aan de voorkant, de lichtstrip die de LED matrixkoplampprojectoren accentueert en dagrijverlichting in het onderste deel van de voorbumper. Licht is zo belangrijk tegenwoordig. In profiel geeft de teruglopende daklijn hem een relatief dynamische uitstraling waar ook de enorme 22-inch velgen aan bijdragen. Een stadslicht en verlichte deurgrepen behoren tot de stijlelementen die wellicht zullen sneuvelen op de definitieve Europese productieversie. De fabrikant heeft nog geen officiële foto's onthuld of details over het interieur gecommuniceerd.

Veelbelovende autonomie. Misschien.

Volkswagen stuurt ons ook enkele aanwijzingen die suggereren dat er verschillende batterijvarianten beschikbaar zullen zijn. De onderstaande cijfers, die waarschijnlijk worden gebruikt voor de homologatie van de WLTP-cycli, zullen daarom in de praktijk variëren, afhankelijk van de uitrusting en accu van de productievoertuigen.

De fabrikant belooft een actieradius van 620 km met de 77 kWh-batterij (waarschijnlijk tussen de 500 en 550 in reële omstandigheden). Batterijen van 45 kWh en 58 kWh zouden kunnen volgen. Als dat zo is, zouden ze een actieradius bieden van ongeveer 250-300 km voor de eerste en tussen 350 en 400 km voor de tweede.

Eerst China natuurlijk

China krijgt de primeur. VW wil daar zijn elektrificatiestrategie versnellen. Tegen 2030 wil het er de helft van z’n auto’s als EV verkopen. China heeft overigens een minder strikt pad naar elektrificatie dan Europa. Het merk heeft bevestigd dat de versie voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt "vergelijkbaar zal zijn" en in 2023 van de band zal rollen in Emden, Noord-Duitsland.