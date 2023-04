Dit kost een huurauto tegenwoordig: 62% duurder op paar jaar tijd

Door: BV

De schaarste op de huurautomarkt lijkt de vakantieplannen van heel wat reizigers in de war te kunnen sturen. Deze zomer een auto huren, lijkt immers bijna altijd fors duurder uit te vallen dan enkele jaren geleden. Vooral in Italië is de situatie dramatisch. Daar betaal je dubbel zoveel als drie jaar geleden.

De helft duurder dan voor coronacrisis

Een week een auto huren is nu gemiddeld vijftig procent duurder dan in 2019. Dat concludeert reisorganisatie De Vakantiediscounter, na een prijsvergelijking op populaire vakantiebestemmingen.

De gemiddelde prijs voor één week huurauto tijdens de zomervakantie steeg het meest in Italië: van 312 naar zo maar eventjes 720 euro. Volgens de Vakantiediscounter is Malta het goedkoopst, met een gemiddelde prijs van 248 euro. Op Cyprus verdubbelde de prijs van 224 naar 448 euro en in Portugal kwam er 68% bij om op een gemiddelde van 512 euro uit te komen.

Alleen in de winter in Turkije betaal je minder dan in 2019

Ook buiten het hoogseizoen blijken de prijzen flink te zijn gestegen: gemiddeld met 53%. Ook daar blijft Malta het goedkoopst met een prijsgemiddelde van 176 euro voor een week. Turkije staat met 184 op twee. Dat is het enige land waar je minder betaalt dan in 2019. Italië blijft ook hier het duurste: 480 euro voor acht dagen.

De prijsstijgingen zijn in de eerste plaats een gevolg van de schaarste op de automarkt. Autoverhuurbedrijven saneerden tijdens de coronapandemie massaal hun wagenpark (Hertz ging door de coronacrisis zelfs failliet). Toen de vraag terug opveerde, bleek de autosector echter niet in staat om auto’s uit te leveren. Autoverhuurbedrijven stortten zich daarom zelfs op de markt van de occasiewagens (wat daar de prijs verder deed stijgen). De tekorten zullen naar verwachting nog een hele tijd aanhouden.