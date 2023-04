Nog een elektrische MG: de MG4 belooft véél

Door: BV

Het Chinese MG introduceert tegen het einde van dit jaar nòg een nieuw elektrisch model op de Europese markt. Na de MG5 - een elektrische break, zie test hier - is het nu tijd voor een elektrische hatchback. Een vijfdeurs met een lengte van 4,3m. Precies in het C-segment. Z’n lengte is bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van een Citroën C4. Beetje opmerkelijk: de persinformatie van het merk heeft het over een elektrische sedan, wat het toch duidelijk niét is.

Platte batterij laat meer ruimte voor inzittenden

De basis voor de compacte EV wordt gevormd door een nieuwe elektrische architectuur die door moederbedrijf SAIC is ontwikkeld. Een belangrijk kenmerk daarvan is en accu die slechts 11cm hoog is. Hoe platter, hoe normaler de proporties van de auto en hoe meer binnenruimte. De Chinezen beloven dan ook ruimte voor vijf inzittenden en veel bagageruimte.

Achterwielaandrijving en tot 450km rijbereik

De MG4 electric zal aanvankelijk beschikbaar zijn met accu’s van 51 en 64kWh. Voldoende voor een rijbereik van 350 en 450km volgens de WLTP-cyclus. Achterwielaandrijving wordt de norm, maar er wordt gewerkt aan een versie met niet één maar twee elektromotoren die alle wielen zal aandrijven. In de grotere batterijvarianten wordt de achterwielaandrijver 204pk sterk, wordt de snelheid beteugeld op 160km/u en zal de sprinttijd ‘minder dan 8 seconden’ bedragen. Of ook: hoe schaars de informatie eigenlijk is: niks over de kleinere motoren en ook weinig details over de accu’s. Wel dit: “het MSP-platform en de bijbehorende componenten zijn ook klaar voor de implementatie van toekomstige geavanceerde technologieën. Zo kan bijvoorbeeld de spanning van het elektronische aandrijfsysteem worden verhoogd van 400 tot 800 V om de batterij in de toekomst nog sneller op te laden.